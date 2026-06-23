Investigadores de California y Chile visitan Río Negro y expondrán sobre eficiencia del riego en cultivos de la región

Un grupo de investigadores y extensionistas del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, acompañado por un representante del Centro Tecnológico del Agua y la Universidad de Concepción, de Chile, visitarán la provincia de Río Negro entre los días 23 y 26 de junio, para conocer e intercambiar experiencias sobre sistemas y prácticas de producción vinculadas con el riego y el uso eficiente del agua.

Los productores de estas regiones desarrollan actividades similares (forrajes, frutas, viñedos, frutos secos y hortalizas) y comparten desafíos de producción parecidos, como la creciente variabilidad climática, la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos extremos.

“La provincia de Río Negro cuenta con un sector de producción agrícola dinámico y diverso que podría verse cada vez más afectado por la incertidumbre climática y las limitaciones de recursos, de forma similar a lo que observamos en California”, afirmó Daniele Zaccaria, profesor de gestión del agua en la agricultura del Servicio de Extensión Cooperativa de la UC Davis, quien lidera la delegación de expertos de California.

“Uno de los aspectos más valiosos de esta colaboración es la oportunidad de reunir a expertos, productores y profesionales vinculados con estas cadenas productivas de Argentina, Chile y California”, añadió Zaccaria. “Al intercambiar experiencias entre regiones que enfrentan desafíos similares en materia de agua y clima, podemos identificar soluciones innovadoras y prácticas de gestión adaptadas al clima que fortalezcan la resiliencia agrícola, a la vez que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos hídricos”.

Los sistemas productivos de California y Río Negro se asemejan. Foto: archivo Juan Thomes.

La gira de los expertos internacionales comenzará en Viedma, el 23 de junio, donde se reunirán con representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, y luego visitarán chacras con cultivos representativos de la zona del Valle Inferior y los sistemas de gestión y distribución del agua para riego en la región. El día 24 se realizarán visitas a chacras localizadas en la zona del Valle Medio del río Negro, con cultivos de alfalfa y horticultura que operan bajo diferentes sistemas de riego.

“A través de esta colaboración, esperamos aportar conocimientos, tecnologías innovadoras y enfoques de manejo que faciliten la toma de decisiones informadas y ayuden a los productores a adaptarse a las condiciones futuras, manteniendo la viabilidad a largo plazo y la eficiencia de los recursos en sus operaciones agrícolas”, afirmó Zaccaria.

El jueves 25 de junio, de 8:45 a 13:30, se desarrollará una Jornada Técnica para productores, profesionales, estudiantes y representantes de empresas privadas y organismos gubernamentales, que lleva por título “Estrategias y eficiencia de riego en el agro de Río Negro: las producciones de forrajes, frutas, frutos secos y hortalizas frente a una nueva realidad climática”. La misma tendrá lugar en el salón auditorio del Diario RÍO NEGRO, ubicado en calle 9 de julio 733 (General Roca, Río Negro).

«La provincia de Río Negro cuenta con un sector de producción agrícola dinámico y diverso que podría verse cada vez más afectado por la incertidumbre climática y las limitaciones de recursos, de forma similar a lo que observamos en California.» Daniele Zaccaria, profesor de gestión del agua en la agricultura del Servicio de Extensión Cooperativa de la UC Davis.

El eje temático de la jornada, coorganizada por Zaccaria, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la provincia de Río Negro, estará articulado a partir de una serie de sesiones que destacarán enfoques innovadores para la gestión y el uso eficiente del agua como mecanismo para contribuir a una agricultura sostenible mediante la adaptación a la variabilidad climática. Las presentaciones estarán a cargo de diferentes expertos en agua y agricultura de la Universidad de California, una firma local y el Consorcio Chileno de Innovación en Tecnologías del Agua (CoTH2O).

“Los productores de todo el mundo se enfrentan a una creciente variabilidad climática, desde heladas más frecuentes hasta olas de calor prolongadas y periodos más largos de sequía y escasez de agua, así como a una mayor incertidumbre en las condiciones estacionales”, afirmó Zaccaria. “Este taller está diseñado para compartir estrategias prácticas con base científica y herramientas de apoyo a la toma de decisiones que puedan ayudar a los productores de forraje, frutas, viñedos, nueces y hortalizas de la provincia de Río Negro a mejorar su resiliencia, gestionar los riesgos de manera más eficaz y mantener la productividad ante las cambiantes condiciones ambientales”.

Además de Zaccaria, entre los ponentes del taller se encuentran Mark Battany, consultor independiente de gestión del agua y biometeorología de la Extensión Cooperativa de la Universidad de California (UC); Khaled Bali, especialista en gestión del agua de riego de la Extensión Cooperativa de la UC; Michael Cahn, asesor de riego y recursos hídricos de la Extensión Cooperativa de la UC; Philippe Dye, de la División de Riego Agrícola de Vital Servicios en la provincia de Río Negro, Argentina; y Octavio Luis Lagos, de la Universidad de Concepción y CoTH2O en Chile.

Los ponentes presentarán las últimas investigaciones sobre los desafíos climáticos en diversos sistemas de cultivo, la gestión eficiente del riego, estrategias para reducir los daños por heladas y prácticas de manejo adaptativo del campo para mejorar la resiliencia de los cultivos. Los científicos también presentarán herramientas de apoyo a la toma de decisiones diseñadas para ayudar a los agricultores a gestionar mejor sus recursos y mitigar los riesgos de producción.

La jornada es gratuita, pero se requiere inscripción previa, que se puede hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6. Al final de la misma habrá un lunch para los asistentes.

Los asistentes deberán inscribirse previamente, completando el formulario del siguiente enlace: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro).

Auditorio de Diario RÍO NEGRO – 9 de Julio 733 (General Roca, Río Negro). Fecha y hora: jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.45.

jueves 25 de junio desde las 8.45 hasta las 13.45. Link de inscripción: https://forms.gle/SSNwSgTjQJ8ybtrt6

Durante la tarde del día 25 la delegación visitará a una importante chacra productora de peras y manzanas del Alto Valle, y el viernes 26, previo a la partida, harán lo propio en la Estación Experimental del INTA en la provincia.

Cabe mencionar, que esta visita es una continuación de una colaboración organizada por la Universidad de California y el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitió la organización de dos talleres técnicos en Mendoza y San Juan, en octubre del año 2025.

Para más información, es posible comunicarse con Alan Agustini, editor de la sección Rural de Diario RÍO NEGRO, al email alanagustini@rionegro.com.ar