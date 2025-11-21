Un héroe que salvó vidas argentinas

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

ZAPALA

El diario uno.com.ar informa con fecha 18/11/2025, calificando al señor Francisco Boldo como “el héroe chileno que rescató a cuatro argentinos que se estaban ahogando en La Serena”, que el citado Boldo, obrero de la construcción que iba en bicicleta por la zona escuchó gritos de una mujer y varias personas que desesperadas miraban hacia el mar y así acudió a se acercó a ver que ocurría y al ver adolescentes que se estaban ahogando no dudó meterse en el mar consiguiendo con su valiente y arriesgado comportamiento salvar la vida de 4 incluso dándole los primeros auxilios, reanimándolos, lamentando que uno de ellos “se le escurrió de las manos”.

Indicando además que en los últimos meses ha ayudado a más de 10 personas a salir del mar cuando el agua los arrastra. Cuenta que nada desde chico y ha participado en varios campeonatos. Realmente no es común hechos de valentía y arrojo como el relatado arriesgando la propia vida para salvar la de terceros y por ello no es exagerado la calificación de “héroe”. Sin duda es un ejemplo para destacar e imitar.

