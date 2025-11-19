Un hito cultural para Bariloche

Jorge Caldelari, barilochense y violinista del Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires.

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Este domingo se producirá un hito cultural muy relevante para nuestra ciudad como es los 30 años de un proyecto auto-gestionado educativo y social, Cofradía, fundado en 1995 por la violinista y profesora Kyoko Kurokawa y el violoncellista y profesor Diego Díaz.

Realizaremos un multitudinario festejo musical con los miembros actuales y ex miembros en un Concierto, este Domingo 23 de Noviembre en la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi a las 17 hs, en Bariloche (entrada libre y gratuita)

Numerosos músicos y músicas egresados de este proyecto integran hoy importantes organismos musicales en el país, como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Sinfónica Nacional, no sin destacar la Orquesta Filarmónica de Río Negro y Sinfónica de Neuquén, asi también como ensambles, proyectos y Universidades en EE.UU., Italia, Irlanda, Dinamarca y Alemania, por mencionar algunos ejemplos.

