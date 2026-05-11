«Test clave» para Luis Caputo: cayeron los depósitos del Tesoro y sale a buscar dólares al mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará esta semana un nuevo desafío para sostener su estrategia de financiamiento. Tras alcanzar un pico de US$1.345 millones en depósitos, el balance diario del Banco Central reveló una caída de US$796 millones en las cuentas del Tesoro en apenas 24 horas. Aunque no hubo una explicación oficial, en el mercado se interpreta como un movimiento destinado al pago de deuda con organismos internacionales.

Ante esta merma, el Palacio de Hacienda anunció para este miércoles 13 de mayo una nueva licitación de los bonos Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). El objetivo es absorber parte de los dólares que hoy sobran en el sistema bancario y así despejar las dudas sobre la capacidad de pago de cara a los fuertes compromisos de julio, que ascienden a US$4.200 millones.

Bonos 2027 y 2028: las señales mixtas que mira el mercado

El comportamiento de los inversores en la última subasta dejó interrogantes abiertos. Si bien el AO27 (que vence dentro del actual mandato) cumplió con sus objetivos de colocación a una tasa del 5,04%, el bono que vence en 2028 mostró señales de fatiga: en la segunda vuelta solo logró captar US$48 millones, a pesar de ofrecer una tasa mucho más alta, del 8,44%.

Según un informe de la consultora Equilibra, el resultado mostró «señales mixtas»:

Sólidez en pesos: El roll-over sigue siendo positivo por cuarta vez consecutiva.



El roll-over sigue siendo positivo por cuarta vez consecutiva. Cautela en dólares: El mercado se muestra reticente a financiar títulos cuya fecha de vencimiento excede el mandato de Javier Milei, lo que obliga al Estado a asumir costos financieros más elevados para captar divisas.

Licitación sólida en pesos, con señales mixtas en el tramo dólar: roll-over positivo por cuarta vez consecutiva, pero el AO28 no llegó al tope máximo de emisión en la segunda vuelta



📌 El Tesoro adjudicó AR$ 8,1 billones ante vencimientos de AR$ 7,9 billones y consiguió un… pic.twitter.com/HUCVaODfDs — equilibra (@_equilibra) April 29, 2026

¿Dólares a $1.800?: El pronóstico y la advertencia por el cepo

Mientras la Secretaría de Finanzas intenta ampliar su colchón de divisas, el mercado mantiene la atención sobre el valor de la moneda. Las proyecciones de los analistas (REM) sitúan al dólar en torno a los $1.700 o $1.800 para el cierre del año. En este contexto, el activo más importante que defiende el Gobierno es la tranquilidad cambiaria, pese a las presiones de sectores que piden una salida inmediata del cepo.

Tal como señaló recientemente el especialista Pablo Wende en Río Negro Radio, «lo peor es quedarse con los dólares guardados sin hacer nada». Esa máxima parece ser la que intenta capitalizar Caputo, ofreciendo a los ahorristas e inversores tasas que superan largamente el 1% anual que pagan los bancos comerciales, con el fin de financiar la transición hacia un modelo sin restricciones cambiarias.

Con información oficial y de Infobae.