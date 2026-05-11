Caviahue ya tiene fecha para el invierno 2026: promociones, nieve y eventos al pie del volcán

Caviahue abrirá oficialmente su temporada invernal el próximo 27 de junio con promociones y eventos especiales.

El invierno se empieza a sentir en Caviahue y el centro de esquí Caviahue Ski Resort ya confirmó la fecha que muchos esperan: la temporada 2026 abrirá oficialmente el próximo 27 de junio. Con el imponente Volcán Copahue como telón de fondo, el complejo neuquino se prepara para recibir visitantes de toda la Patagonia y del país con una propuesta que combina deporte, nieve, termas, gastronomía y naturaleza.

Además, el centro lanzó promociones especiales en pases y servicios para quienes reserven antes del 15 de mayo, una estrategia que apunta a incentivar la compra anticipada de cara a las vacaciones de invierno y los fines de semana largos de la temporada.

Un centro de esquí distinto en plena cordillera de Neuquén

Caviahue tiene algo que lo diferencia del resto de los destinos de nieve. El paisaje volcánico, los bosques de araucarias milenarias y la cercanía con las termas de Copahue generan una experiencia distinta a la de otros centros de esquí tradicionales.

Las pistas ofrecen amplias vistas abiertas y nieve de muy buena calidad gracias a las condiciones climáticas de la zona. El complejo recibe tanto a esquiadores experimentados como a familias y principiantes que buscan tener su primer contacto con la nieve.

A eso se suma la tranquilidad del pueblo, la gastronomía de montaña y la posibilidad de combinar actividades deportivas con momentos de relax en un entorno natural único.

El centro de esquí neuquino apuesta a combinar nieve, deporte y paisaje volcánico durante todo el invierno 2026.

Rugby sobre nieve y el regreso del Snow Polo

La temporada tendrá además una agenda cargada de actividades deportivas y recreativas. Uno de los eventos más llamativos será el Rugby Extreme, previsto para el 4 y 5 de julio. Se trata de una competencia que se juega directamente sobre la nieve y que reúne equipos y visitantes en un formato poco habitual, pero cada vez más convocante en la cordillera.

Otro clásico que volverá este invierno será el Snow Polo, programado para el 15 y 16 de agosto. El evento combina deporte, turismo y actividades sociales y suele transformarse en uno de los momentos más destacados del calendario invernal de Caviahue.

Actividades para toda la familia

Durante toda la temporada también habrá propuestas recreativas pensadas para residentes y turistas que llegan en familia. Entre ellas se destacan los festejos del Día del Esquiador, el Día del Montañés y actividades especiales por el Día del Niño.

El objetivo es ampliar la experiencia más allá del esquí y generar opciones para quienes buscan disfrutar de la nieve sin necesariamente practicar deportes de montaña.

Promociones para quienes planifiquen con tiempo

Rodeado de araucarias y al pie del volcán Copahue, Caviahue se prepara para recibir turistas de todo el país.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que las tarifas promocionales vigentes hasta el 15 de mayo forman parte de una estrategia para fortalecer el movimiento turístico durante el invierno 2026.

La propuesta busca atraer visitantes que ya empiezan a organizar sus vacaciones y escapadas, aprovechando precios preferenciales antes del inicio de la temporada alta.

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Cómo llegar

Caviahue está a 360 km de Neuquén capital. Toma la Ruta Nacional 22 hacia el oeste hasta llegar a la ciudad de Zapala. En Zapala, empalma con la Ruta Nacional 40 en dirección norte hasta la localidad de Las Lajas. Toma la Ruta Provincial 21 y finalmente empalma con la Ruta Provincial 26, la cual te llevará directo hasta Caviahue.

En invierno es obligatorio portar cadenas para la nieve. El tramo de la Ruta 26 llegando a la cordillera suele exigir su uso.

Si vas en colectivo desde Neuquén Capital, la empresa de transportes Rincón realiza viajes directos hasta Caviahue (duración aproximada de 6 horas).

Dónde dormir