Ricardo Arjona imparable: del abrazo viral con Momi Giardina a la sorpresa de Ángela Leiva en el Movistar Arena

El Movistar Arena de Buenos Aires es, por estos días, el epicentro de un fenómeno que desafía el paso del tiempo. En medio de su maratón de 14 conciertos consecutivos, Ricardo Arjona protagonizó uno de los momentos más virales de su gira al invitar a Momi Giardina al escenario.

La bailarina y conductora, fanática declarada del músico, fue la elegida para representar a las mujeres de «cuatro décadas» en un segmento que paralizó el estadio.

La escena ocurrió durante el clásico “Señora de las cuatro décadas”. Con el estadio colmado, Arjona señaló a Momi para que lo acompañara, transformando un anhelo personal en una postal pública de afecto.

“Me acaba de cumplir mi sueño”, confesó Giardina minutos después en sus redes sociales, todavía conmovida por el abrazo del artista que acompañó gran parte de su vida.

De los karaokes al escenario: el impacto de Ángela Leiva

Pero Momi no fue la única sorpresa de esta seguidilla récord. En la sexta noche de la gira, titulada “Lo que el Seco no dijo”, el guatemalteco subió la apuesta e invitó a Ángela Leiva. Juntos interpretaron “Fuiste Tú”, desatando una ovación que unió a dos generaciones de la música popular.

Leiva, que también compartió el video de la actuación, no ocultó su asombro: “Jamás imaginé que después de cantarla en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo Ricardo Arjona”. El cruce se sumó al de otras artistas locales, como Eugenia Quevedo, confirmando que el cantante busca un anclaje fuerte con el talento argentino en cada una de sus funciones.