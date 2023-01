Un lugar indeseado

Beatriz Giusti

DNI 17.025.759

Río Negro es tan vasta como próspera, cuenta entre otros con dos sitios turísticos uno de ellos, Las Grutas. Sucia, descuidada, rota, triste, abandonada.

Sus calles y peatonales no son aptas para niños, sillas de rueda, personas con discapacidades temporales o permanentes, personas de más de 40 años, ni adultos mayores, las escaleras están rotas, los bares con mal olor, accesos inestables y resbaladizos.



Hace 20 años era la escapada perfecta, hoy debería ser un pueblito de videogame.

Sólo siete cuadras por tres son las turísticas, pero no, es el tren fantasma, la trochita de lo absurdo, lo que no debe ser, lo que no suma, lo feo, los residuos con oxido, puntas, clavos, maderas sueltas, frutas podridas, pañales en techos, tachos desbordados, todo eso lo podes encontrar allí y nosotros colaboramos ensuciando ya lo sucio.

La ruta está impecable, pero hay que saber que estamos llevando a nuestros hijos o padres a un sitio peligroso.



“Las Grutas sólo para los que no respetan el medio ambiente, para los descuidados, los que soportan los malos olores, malabaristas de la economía familiar, personas con vista excelente, buen equilibrio, piernas jóvenes y ganas de pasarla como se dé.

El resto no venga porque no le garantizamos ninguna clase de disfrute ni que permanezca o se vaya sano”. Creo sería el mejor spot publicitario.



Pero suele llenarse. ¡Entonces para qué vamos a mejorar, si así estamos muy bien!