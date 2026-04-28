River confirmó a Pablo Longoria como nuevo director deportivo

Finalmente, River confirmó que Pablo Longoria será su nuevo director deportivo. El español de 39 años, recientemente desvinculado de su cargo como presidente de Olympique de Marsella, llegará a Argentina en los próximos días y se sumará a la estructura del club para ponerse al frente del proyecto futbolístico, a las órdenes de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Quién es Pablo Longoria el nuevo director deportivo de River

Pese a su juventud, el asturiano tiene una larga trayectoria en el fútbol profesional. Comenzó como ojeador en el Newcastle inglés en 2007 y dos años más tarde fue jefe de scout en el Recreativo Huelva, que había ascendido a La Liga en aquella temporada.

Luego trabajó en Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia, hasta que arribó a Marsella como director deportivo en 2020. Un año después, sería el presidente del club francés.

A Núñez llega para darle al club un salto de calidad en varias áreas. Encargado de la gestión deportiva integral en Olympique, trae consigo mucha experiencia para lograr explotar aún más la imagen y el proyecto futbolístico de River.

En principio, será la cabeza del programa de scouting, en búsqueda de convertise referente en la región; potenciar el programa infanto-juvenil de las inferiores; y generar el escenario ideal para sostener y blindar a los juveniles de la cantera.

En Francia, su gran logro fue agarrar a un Marsella sumido en una enorme crisis financiera y deportiva y reencauzarlo hasta llevarlo de vuelta a la Champions tras siete temporadas.

Sin lograr títulos, algo muy difícil al competir ante PSG (un club que maneja otro presupuesto), su paso por el Olimpique tuvo un balance positivo, pero con altibajos. De hecho, en sus momentos más complicados debió incluso tomarse una licencia, luego de ser amenazado de muerte por los hinchas del club.

Conocido mundialmente, llega a River para modernizar el proceso de captación de nuevos futbolistas a través del análisis de datos y de un modelo de búsqueda que pueda persistir en el tiempo, aún en su ausencia.

Además, gracias a su red de contactos internacionales, contribuirá a la consolidación de la marca River en el mundo (símil al rol de David Trezeguet); y, por último, intentará aportar una mirada integral de la gestión de la plantilla, buscando un equilibrio permanente.