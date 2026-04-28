Quién era el hombre que murió atrapado en un incendio en Plottier

Un hombre murió este martes por la madrugada tras un incendio registrado en una vivienda del barrio Bardas Soleadas de Plottier. El hecho ocurrió sobre la calle Argentino Luna y es investigado por la Fiscalía para establecer el origen de las llamas.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el hombre murió por «asfixia por inhalación de humo«. Las autoridades no detectaron signos de violencia ni participación de terceras personas en su muerte. La víctima fue identificada como Luciano Oscar Carvajal, de 44 años.

Tragedia en Plottier: incendio generalizado dejó una víctima fatal

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier informó que tomó conocimiento del incendio cerca de la 1.30. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Defensa Civil.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, indicó a Diario RÍO NEGRO que se trató de un incendio “generalizado” en una casa de gran tamaño. El médico de guardia del hospital local confirmó el fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía investiga las causas del incendio ocurrido sobre la calle Argentino Luna en Plottier Foto: archivo.

Personal de Criminalística realizó las tareas de peritaje en el sector y retiró el cuerpo alrededor de las 5.30. La vivienda afectada está ubicada sobre Argentino Luna al fondo, a dos cuadras del centro comunitario Alzogaray.

La Fiscalía pidió pericias para determinar cómo comenzó el fuego

Según la información a la que accedió este medio, el hombre era el único ocupante de la vivienda al momento del incendio. Bomberos informaron que el fuego no alcanzó a otras casas cercanas.

La fiscal Guadalupe Inaudi requirió una pericia a Bomberos para determinar las causas del incendio ocurrido en el exbarrio Alzogaray. La investigación continúa bajo la órbita del ministerio público fiscal.