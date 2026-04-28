ANSES confirma montos de asignaciones para pensiones no contributivas: claves de mayo 2026

Asignaciones de ANSES para Pensiones No Contributivas: cuándo se cobra el SUAF y cuáles son los montos de mayo 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de acreditación para las asignaciones familiares vinculadas al sistema de Pensiones No Contributivas (PNC). A diferencia de lo que ocurre con los haberes mensuales, el pago del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para este sector se unificará el próximo lunes 11 de mayo 2026.

Esta medida de ANSES busca simplificar el acceso a los fondos para las familias que perciben pensiones por discapacidad, quienes recibirán de forma conjunta el pago por hijo, hijo con discapacidad o prenatal.

Es fundamental destacar que, debido a su encuadre previsional, estos beneficiarios no perciben la Asignación Universal por Hijo, sino que sus asignaciones de ANSES se rigen por los topes y montos del régimen contributivo adaptado.

Asignaciones de ANSES: montos confirmados de SUAF para las Pensiones No Contributivas

De acuerdo con la última actualización por movilidad, ANSES aplicará un incremento del 3,38% en los valores de mayo 2026. Para los titulares de las Pensiones No Contributivas, que generalmente se ubican en el primer rango de ingresos, las asignaciones de ANSES quedarán fijadas en los siguientes valores:

Asignación por Hijo y Prenatal : el monto sube a $70.651 por cada menor a cargo.

: el monto sube a $70.651 por cada menor a cargo. Hijo con Discapacidad: la prestación se eleva a $230.032, consolidándose como uno de los pilares de apoyo del sistema de las Pensiones No Contributivas.

Estos montos, informados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, son netos y no sufren las retenciones mensuales del 20% que caracterizan a otros programas sociales, ya que el SUAF se liquida de manera íntegra.

Requisitos para cobrar las asignaciones de ANSES en las Pensiones No Contributivas

Para asegurar la acreditación de las asignaciones de ANSES el próximo 11 de mayo 2026, los titulares de las Pensiones No Contributivas deben tener sus datos familiares validados en la base de datos oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social exige la presentación de documentación específica para evitar la suspensión de los pagos:

Vínculos Familiares : partidas de nacimiento actualizadas y DNI de todo el grupo familiar.

: partidas de nacimiento actualizadas y DNI de todo el grupo familiar. Certificado Único de Discapacidad (CUD) : documento indispensable para percibir la asignación por hijo con discapacidad dentro de las Pensiones No Contributivas .

: documento indispensable para percibir la asignación por hijo con discapacidad dentro de las . Actualización en Mi ANSES: los beneficiarios pueden verificar desde hoy mismo si su liquidación está correctamente procesada ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Mantener esta información al día es el único camino para garantizar que el aumento por movilidad y el pago unificado de las asignaciones de ANSES impacten positivamente en la economía de los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas durante el próximo mes.