Roberto Savasta, DNI 14.251.572

Bariloche

Pateé la basura de un mundo dormido

Crecí en el recodo, rodando en recuerdos

de un largo camino.

Salpiqué en el barro mi propio destino.

A pesar de todo, de todo este embrollo

de sentirme vivo.

De andar por el mundo sin ningún decoro

Un bruto sintiendo, un niño riéndo

corriendo sin tiempo.

Un ángel caído un día del cielo.

Pateando basura en el descampado

sin sol y sin fuego, un frío quemando

aquella ternura.

Me levanto entonces, firme me revelo

En algún recodo de todo este tiempo

Mostrará ese viento que viene de lejos

El sendero oculto, el último intento

donde el sol alumbra los pasos sin rumbo

de un hombre sintiendo.