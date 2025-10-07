Un mundo dormido
Roberto Savasta, DNI 14.251.572
Bariloche
Pateé la basura de un mundo dormido
Crecí en el recodo, rodando en recuerdos
de un largo camino.
Salpiqué en el barro mi propio destino.
A pesar de todo, de todo este embrollo
de sentirme vivo.
De andar por el mundo sin ningún decoro
Un bruto sintiendo, un niño riéndo
corriendo sin tiempo.
Un ángel caído un día del cielo.
Pateando basura en el descampado
sin sol y sin fuego, un frío quemando
aquella ternura.
Me levanto entonces, firme me revelo
En algún recodo de todo este tiempo
Mostrará ese viento que viene de lejos
El sendero oculto, el último intento
donde el sol alumbra los pasos sin rumbo
de un hombre sintiendo.
