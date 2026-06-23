El PRO endureció su postura y pidió la salida de Manuel Adorni

El PRO volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y sostuvo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, «no puede seguir en el cargo» tras las explicaciones brindadas sobre su situación patrimonial.

A través de un comunicado, el partido fundado por Mauricio Macri afirmó: «Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo».

El PRO insiste con la interpelación

Desde el espacio opositor señalaron que impulsarán una interpelación en el Senado, aunque aclararon que no acompañarán iniciativas que consideren funcionales al kirchnerismo.

«Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente», expresaron.

Además, remarcaron que su compromiso está vinculado a la defensa de las instituciones y al acompañamiento de los cambios impulsados por el Gobierno, aunque sin dejar de exigir responsabilidades cuando corresponda.

La explicación sobre la sesión frustrada

Tras la fallida sesión en la que sectores de la oposición buscaban avanzar con el tratamiento de pedidos vinculados a Adorni, el PRO defendió su actuación y aseguró que el objetivo ya había sido alcanzado por otra vía.

Según explicaron, junto a bloques de la Unión Cívica Radical y el MID lograron que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna el próximo 30 de junio para analizar los expedientes relacionados con pedidos de informes, interpelación, censura y eventual remoción del funcionario.

«La sesión quedó sin objeto», sostuvieron.

Distancia del kirchnerismo y del oficialismo

El bloque que conduce Cristian Ritondo aseguró que la sesión no tenía como finalidad remover inmediatamente a Adorni, sino emplazar a una comisión para que comenzara a tratar los expedientes.

En ese sentido, afirmaron que no acompañarán «operaciones del kirchnerismo» ni iniciativas que, según su visión, prioricen el impacto mediático por encima de los resultados legislativos concretos.

La postura del PRO agrega presión sobre el Gobierno de Javier Milei, que hasta el momento mantiene su respaldo a Adorni y logró postergar en el Congreso los intentos de la oposición para avanzar con medidas más severas contra el jefe de Gabinete.