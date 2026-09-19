Un poco de historia de Roma

Carlos N Borra DNI 4.967.482

NEUQUÉN

El emperador Nerón , tirano extremo , dueño de vidas y suerte de los habitantes de Roma, que en su estancia en el poder evidenció personalidad marcada por la crueldad, la megalomanía, los caprichos y las teorías de la persecusión política , tuvo un final acorde a sus condiciones.

Ordenó la muerte de su madre, Agripina, y el incendio de la ciudad de Roma, que ardió por seis días, construyendo en los espacios creados por el siniestro un inmenso y lujoso palacio para sí mismo. Declarado enemigo público, debió suicidarse por temor a ser ejecutado por el pueblo.