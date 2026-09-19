Tormenta, viento y nieve, las alertas que complican el sábado en 12 provincias: las zonas afectadas de Neuquén
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas que tendrán impacto en distintos puntos del país este sábado 19 de septiembre, justo antes del inicio de la primavera. Una de las provincias afectadas es Neuquén.
Previo a que inicie oficialmente la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este sábado se registrarán distintos fenómenos temporales que impactarán en varios puntos del país. Esta inestabilidad responde tanto a la transición propia de la temporada como a la creciente proximidad del fenómeno de El Niño.
De acuerdo al informe meteorológico, en total son 12 las provincias afectadas y entre ellas se encuentra Neuquén.
Las provincias bajo alerta
El organismo nacional informó que las alertas son por tormentas, nieve, viento y Zonda.
Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. Según el pronóstico, este sector recibirá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. «Las mismas pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo», remarcó.
Respecto a la nieve, este temporal afectará toda la franja cordillerana desde La Rioja a Neuquén, inclusive. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad.
El viento, por su parte, solo afectará a San Juan, Mendoza y gran parte de Neuquén. Según el SMN, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
Finalmente, el Zonda llegará a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Las zonas bajo alerta de Neuquén
Tal como se mencionó, Neuquén registrará dos alertas: por nieve y por viento. Según el mapa meteorológico las zonas complicadas por la nieve son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín.
En tanto, las regiones que registrarán intensas ráfagas de viento, son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé
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