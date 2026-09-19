Tormenta, viento y nieve, las alertas que complican el sábado en 12 provincias: las zonas afectadas de Neuquén

Previo a que inicie oficialmente la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este sábado se registrarán distintos fenómenos temporales que impactarán en varios puntos del país. Esta inestabilidad responde tanto a la transición propia de la temporada como a la creciente proximidad del fenómeno de El Niño.

De acuerdo al informe meteorológico, en total son 12 las provincias afectadas y entre ellas se encuentra Neuquén.

Las provincias bajo alerta

El organismo nacional informó que las alertas son por tormentas, nieve, viento y Zonda.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. Según el pronóstico, este sector recibirá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. «Las mismas pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo», remarcó.

Respecto a la nieve, este temporal afectará toda la franja cordillerana desde La Rioja a Neuquén, inclusive. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad.

El viento, por su parte, solo afectará a San Juan, Mendoza y gran parte de Neuquén. Según el SMN, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Finalmente, el Zonda llegará a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Las zonas bajo alerta de Neuquén

Tal como se mencionó, Neuquén registrará dos alertas: por nieve y por viento. Según el mapa meteorológico las zonas complicadas por la nieve son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín.

En tanto, las regiones que registrarán intensas ráfagas de viento, son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé