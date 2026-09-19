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Francisco Cerúndolo ya juega el primer punto de la serie de Copa Davis contra Turquía en el Ruca Che
Francisco Cerúndolo ya disputa el primer punto de la serie de Copa Davis contra Turquía en un Ruca Che colmado.
Francisco Cerúndolo ya disputa el primer punto de la serie de Copa Davis en Neuquén contra Yanki Erel, el N° 2 de Turquía en un Ruca Che colmado de público.
El N°1 argentino y 23° del mundo, ya abre la serie en un partido en el que es ampliamente favorito. Luego, será el turno del segundo single que protagonizarán Thiago Tirante y Mert Alkaya.
Cerúndolo tiene un récord positivo de 7-5 en Copa Davis. Argentina buscará irse 2-0 arriba hoy y cerrar la serie este domingo con el dobles que jugarán Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
Si el equipo nacional logra asegurar el triunfo 3-0, el cuarto punto cerrará la jornada. En ese caso, es probable que lo juege Mariano Navone.
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