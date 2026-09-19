Inglaterra, Rusia y Malvinas

Juan Carlos Malgesini​, DNI 4.673.420

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Desde hace tiempo, Inglaterra y otros países europeos, entre ellos Francia, facilitan tecnología y armamento a Ucrania. Rusia ha advertido que el suministro de armas de largo alcance podría ampliar el conflicto y generar una respuesta contra las bases desde las que se realiza ese abastecimiento.

La historia demuestra que Rusia no es una potencia militar reciente y que ha intervenido en grandes conflictos internacionales. También existe un antecedente que considero significativo: durante la Guerra de Malvinas, Rusia habría ofrecido apoyo a la Argentina para enfrentar a la flota británica, aunque finalmente esa posibilidad no prosperó.

Más allá de las diferencias y controversias que puedan existir sobre aquellos acontecimientos, lo cierto es que la cuestión de Malvinas continúa siendo una causa pendiente para los argentinos. La soberanía no debería quedar subordinada a alianzas circunstanciales ni a los intereses de otras potencias.

En ese contexto, también preocupa el destino de nuestros recursos naturales, particularmente los hidrocarburos.

La explotación de petróleo y gas y los acuerdos internacionales deberían realizarse siempre resguardando el interés nacional y evitando que la Argentina termine cediendo capacidad de decisión sobre riquezas que pertenecen a todos los argentinos.