Servicio a la comunidad: Edersa programó dos cortes de luz para este domingo 20 de septiembre en Cipolletti

La empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Río Negro, Edersa, anunció dos cortes de luz que afectará distintos puntos de Cipolletti este domingo 20 de septiembre. Las interrupciones responden a tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes eléctricas en media tensión.

Desde la compañía solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.

Cortes de luz en Cipolletti: zonas y horarios afectados este 20 de septiembre

Edersa informó que los trabajos requerirán dos cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera: