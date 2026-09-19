Servicio a la comunidad: Edersa programó dos cortes de luz para este domingo 20 de septiembre en Cipolletti
Las interrupciones afectarán varios sectores, entre ellos centros médicos y supermercados. Será por tareas de mantenimiento. Mirá el detalle.
La empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Río Negro, Edersa, anunció dos cortes de luz que afectará distintos puntos de Cipolletti este domingo 20 de septiembre. Las interrupciones responden a tareas de poda preventiva y mantenimiento de redes eléctricas en media tensión.
Desde la compañía solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.
Cortes de luz en Cipolletti: zonas y horarios afectados este 20 de septiembre
Edersa informó que los trabajos requerirán dos cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
|Horario
|Zona / Delimitación
|08:30 a 11:30
|– Barrios: Los Álamos, Almirante Brown, El Trabajo, Filipuzzi, Santa Rosa y Rosauer.
– La Anónima y Frineve (Mariano Moreno), Clínicas Leben Salud, Sanatorio Río Negro, Panadería La Vieja, Club Cipolletti, Padel Las Barricas, Predio Municipal y Corpofrut.
– Zona de calles: Alem, 25 de Mayo, Mengelle, Edificio A Clara, Edificio Pioneros II (Villegas 450 y zonas aledañas), Edificio Atlas Tres Torres (calle Mariano Moreno), entre otros.
|11:00 a 13:00
|– Barrio San Pablo.
– Zona de calles Yrigoyen y Libertad.
– Policlínico Modelo.
– Edificios: FOECYT (Rodolfo Walsh), Yrigoyen 944 (Elio VII), 9 de Julio 1400, entre otros.
Comentarios