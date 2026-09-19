Avanza la infraestructura educativa en Neuquén: la EPET 26 ya supera el 70% de ejecución

Avanza la construcción del nuevo edificio de la EPET 26 en San Patricio del Chañar, una obra de más de 4.900 metros que ya supera el 70% de ejecución.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante la Provincia para fortalecer la educación técnica. Se planea acompañar el crecimiento de la matrícula y cumplir con el objetivo fijado por la gestión de gobierno de erradicar definitivamente los módulos, garantizando que no haya más alumnos estudiando en trailers.

El establecimiento registra un crecimiento constante en sus aulas, ya que inició sus actividades con tan solo 50 estudiantes y en la actualidad cuenta con 262 alumnos. Asimismo, su primera promoción cursa actualmente el quinto año y egresará en 2027.

En cuanto a su distribución, el nuevo edificio contará con un área pedagógica integrada por 10 aulas, un laboratorio de Físico-Química-Biología, una sala de representación, un Salón de Uso Múltiples (SUM) y biblioteca, además de las áreas destinadas a gobierno y administración.

Por su parte, el área de talleres tendrá un aula para el jefe de talleres y 19 talleres con equipamiento específico para la formación técnica.

Con una inversión de 13.204 millones de pesos, el nuevo complejo albergará a 262 estudiantes y contará con 19 talleres equipados.

La infraestructura incorporará tecnologías como calefacción mediante losa radiante sectorizada, paneles solares para la generación de energía limpia, sistemas de seguridad contra incendios y espacios exteriores complementados con forestación y riego.

Esta obra forma parte del plan provincial que contempla 100.000 metros cuadrados de edificación educativa, de los cuales 65.000 metros cuadrados están destinados a escuelas técnicas en distintos puntos del territorio.

En ese sentido, actualmente se llevan adelante los nuevos edificios de las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa La Angostura y 29 de Centenario, mientras que recientemente se inauguró la EPET 25 de Plottier y se proyectan nuevos establecimientos en San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co.

De igual manera, el plan contempla la ampliación de las EPET 9 y 19 de Plottier, 15 de Zapala, 17 de Neuquén capital y 21 de San Martín de los Andes, a lo que se suma la ampliación de la EPET 10 de Plaza Huincul, la cual fue recientemente licitada.