Último día de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: horarios, todas las actividades y el pronóstico para este sábado

Neuquén transita el último día de la nueva edición de la Feria del Libro 2026. Las puertas del predio en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abren por noveno día consecutivo para dar la bienvenida a quienes deseen disfrutar de la variada oferta cultural de la región.

Debido a las condiciones climáticas del domingo, desde la organización definieron que el evento se desarrollará hasta este sábado 19 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus propuestas en tres auditorios que funcionan en simultáneo dentro del propio MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y al Museo Paraje Confluencia.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá este sábado de 14 a 22. A lo largo de la jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, sábado 19 de septiembre:

11:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Aquellos Colectivos del Ayer El transporte urbano que forjó nuestra identidad: Un encuentro de historia viva, por Espacio Cultural «Neuquén del Ayer» (Charla)

12:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Ana Carolina Diby presenta «Corazón y bisturí», Ed. ArS (Biografía histórica) (Presentación)

14:00 hs

Auditorio María Elena Walsh: Ana Paula Inostroza presenta «Quedarse cuando irse parecía más fácil» Ed. Independiente (interés general) (Presentación)

15:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA (Teatro)

«Algo Sobre La Noche de los Bastones Largos», por Tecnicatura Superior en Actuación de la ESBA (Teatro) Auditorio Irma Cuña: Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil) (Charla taller)

Yeidis Sucre González presenta «Cuentos para jugar y soñar», Ed. Rubin (narrativa infantil) (Charla taller) Auditorio María Elena Walsh: «¡Yo Escribo!» La app neuquina para escritores de todo el muno, por Diego Fabián Gómez (Charla taller)

16:00 hs

Escenario: «Alicia en el circo de las maravillas», por Dúo D2 (Espectáculo)

«Alicia en el circo de las maravillas», por Dúo D2 (Espectáculo) Auditorio Marcelo Martín Berbel: «Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza (Recital poético)

«Esa palabra celebradora que nos hermana», con autoras de Editorial Tanta Ceniza (Recital poético) Auditorio Irma Cuña: Homenaje a la trayectoria de la escritora Mercedes Lucero (Ceremonia)

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins (Presentación)

Federico Watkins presenta «Honda humanidad», Ediciones Bucarest, en un conversatorio con Celia Dosio y Tomás Watkins (Presentación) Auditorio Irma Cuña: «Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro (Charla)

«Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable», por Pablo Montanaro (Charla) Auditorio María Elena Walsh: «Marjane Satrapi – Persépolis -La vida hecha obra», por Patricio Denegri (Charla)

«Marjane Satrapi – Persépolis -La vida hecha obra», por Patricio Denegri (Charla) YPF Biblioteca: «Borges, Ginebra y los expresionistas» por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura (Charla)

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo) (Presentación)

La psicóloga y maga Guillermina Lopata presenta su libro «Afrodita» (El Ateneo) (Presentación) Auditorio Irma Cuña: Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue (Presentación)

Gabriela Souto presenta «¿Narrativas en disputa? Aportes para el abordaje de las problemáticas del consumo», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: «Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger (Taller de escritura para las infancias)

«Instrucciones para jugar», coordinado por Nina Jäger (Taller de escritura para las infancias) Carpa Rayuela: Editorial Ruedamares presenta sus novedades. «El descuido de lo leve», poemario de Leticia Godoy y «Rondas al sol», poesía para infancias de Paula Asencio (Presentación)

Editorial Ruedamares presenta sus novedades. «El descuido de lo leve», poemario de Leticia Godoy y «Rondas al sol», poesía para infancias de Paula Asencio (Presentación) Carpa de prensa: Marcela Ferreyra presenta «Flores de la Patagonia», Ed. Artemisa, (muestrario de plantas nativas) (Presentación)

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece» (Presentación)

La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece» (Presentación) Auditorio Irma Cuña: Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela) (Presentación)

Renata Matkovic Canevaro presenta «El tren de madrugada», Ed. Caburé (Novela) (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan «Mi historia, nuestra historia», (Antología) (Presentación)

Estudiantes y docentes del IFD 12 presentan «Mi historia, nuestra historia», (Antología) (Presentación) Carpa de prensa: La Municipalidad de Neuquén presenta «Neuquén, la capital que más crece» (Presentación)

20:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte» (Espectáculo)

Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan su espectáculo: «Historias de amor y de muerte» (Espectáculo) Auditorio Irma Cuña: Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario», (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña. (Presentación)

Horacio Margenat de Editorial La Chascona de San Martín de los Andes, presenta «Branario», (Antología), y «Crónicas Bomberiles» de Martín Comesaña. (Presentación) Auditorio María Elena Walsh: María Victoria Vagnoni presenta «Más allá del secreto de las lámparas», Ed. Yzur (poesía) (Presentación)

María Victoria Vagnoni presenta «Más allá del secreto de las lámparas», Ed. Yzur (poesía) (Presentación) Carpa Rayuela: Pablo Lautaro presenta «Microdistancias literarias», Ediciones de la Rueca, (Microficción) (Presentación)

Pablo Lautaro presenta «Microdistancias literarias», Ediciones de la Rueca, (Microficción) (Presentación) Carpa de prensa: «Bicentenario de la sanción de la Constitución de 1826» por Armando Mario Marquez, Centro de Estudios Constitucionales del Comahue (Charla)

21:00 hs

Auditorio Irma Cuña: «Cuidar con el alma», Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones. (Charla)

«Cuidar con el alma», Historias y herramientas para acompañar, cuidarnos y cuidar. Alma Comahue y San Rafael Ediciones. (Charla) Auditorio María Elena Walsh: Guillermo Olivera presenta «Terroir de la Patagonia Argentina», una guía enoturística y recorrido enológico de la Patagonia Argentina (Presentación)

Así estará el tiempo este viernes en Neuquén

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se registrará una jornada mucho más cálida en Neuquén.

De acuerdo con el pronóstico, la mañana iniciará con 10 °C, la temperatura alcanzará una máxima de 28 °C por la tarde y descenderá a 21 °C hacia la noche.

En tanto, el viento ganará intensidad con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas aumentarán hasta alcanzar los 69 km/h. Asimismo, se prevén precipitaciones desde la tarde y hasta el final del día.