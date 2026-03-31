En la noche clara de una luna nueva

En ese silencio, detrás de la bruma

que cubre la espera.

En esta llanura de ideas absurdas

Y un pueblo dolido, agita este viento

un viejo lamento, sonando en las rocas

de un valle dormido.

Brillan las estrellas en la noche clara

de una luna nueva, escribe el poeta

sus luces al alba, sobre el fuego santo

del alma que crea.

El amor inunda el bello momento

Ese instante eterno, en la noche clara

sobre un santo fuego.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572