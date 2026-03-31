Un valle dormido
En la noche clara de una luna nueva
En ese silencio, detrás de la bruma
que cubre la espera.
En esta llanura de ideas absurdas
Y un pueblo dolido, agita este viento
un viejo lamento, sonando en las rocas
de un valle dormido.
Brillan las estrellas en la noche clara
de una luna nueva, escribe el poeta
sus luces al alba, sobre el fuego santo
del alma que crea.
El amor inunda el bello momento
Ese instante eterno, en la noche clara
sobre un santo fuego.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
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