Una espera de 35 años

Adriana Etcheverry, DNI 16.651.033

Neuquén

Así es, este año la espera por ver las calles de mi barrio asfaltadas cumplirá 35 años. Mientras el gobierno municipal hace propaganda de toda la obra pública que desarrolla en el resto de la ciudad, nosotros seguimos esperando. Vivo en Gran Neuquén Norte, donde solo se asfaltó hasta calle Rodhe, parece que de Rodhe hacia el oeste no existimos. He visto asfaltar calles como Las Gaviotas y a los pocos meses la volvieron a reasfaltar, lo que provocó un tanto mi enojo y la sensación de desinterés, de parte del municipio, por el sector donde vivo.

Hay barrios con muchos menos años que el nuestro que ya están asfaltados y entonces me pregunto ¿por qué?, ¿hay sectores de primera, segunda y quizás tercera categoría? Sería muy feo que la respuesta a mi pregunta sea sí. Señor intendente usted habla siempre de la ciudad de los 15’, que hace obras a pesar de no tener apoyo de Nación.

Por favor venga a este sector, estamos a seis cuadras del nuevo palacio municipal, por favor sorpréndanos con su visita y se va a sorprender Ud. con lo abandonados que estamos por aquí.

