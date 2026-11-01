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Una sugerencia para el Tren Patagónico

Carta de Lector

Por Carta de lector

Hernán Caire​ DNI 5.262.288

cairehernan22@gmail.com

NEUQUÉN CAPITAL

He leído en este matutino que el Tren Patagónico sale de Viedma o Bariloche a las 17. Me llamó la atención, ya que la mayor parte del viaje se realiza de noche y, de esa manera, no es posible apreciar en toda su dimensión la estepa patagónica.

Desconozco si existen cuestiones técnicas que impidan modificar el horario, pero me parecería mucho más conveniente y aprovechable que el recorrido se realizara durante el día.

Hay muchísimo turismo argentino y extranjero interesado en hacer este viaje y disfrutar de los paisajes que ofrece nuestra región.

Por tal motivo, recomiendo respetuosamente a las autoridades del Tren Patagónico que consideren esa posibilidad.

Con las disculpas por el atrevimiento, saludo a ustedes muy cordialmente.


Temas

Tren Patagónico

Hernán Caire​ DNI 5.262.288

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