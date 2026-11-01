Una sugerencia para el Tren Patagónico
Hernán Caire DNI 5.262.288
NEUQUÉN CAPITAL
He leído en este matutino que el Tren Patagónico sale de Viedma o Bariloche a las 17. Me llamó la atención, ya que la mayor parte del viaje se realiza de noche y, de esa manera, no es posible apreciar en toda su dimensión la estepa patagónica.
Desconozco si existen cuestiones técnicas que impidan modificar el horario, pero me parecería mucho más conveniente y aprovechable que el recorrido se realizara durante el día.
Hay muchísimo turismo argentino y extranjero interesado en hacer este viaje y disfrutar de los paisajes que ofrece nuestra región.
Por tal motivo, recomiendo respetuosamente a las autoridades del Tren Patagónico que consideren esa posibilidad.
Con las disculpas por el atrevimiento, saludo a ustedes muy cordialmente.
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