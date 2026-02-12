UNCo: ingresos y demagogia

Antonio Miglianelli

DNI 10.477.046

Titular de este diario: “Universidad del Comahue: 8 de cada 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería desaprueban los primeros parciales”. El 80% de los estudiantes desaprueba los primeros parciales de las materias iniciales”.

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 2023 “Permanencia de las y los estudiantes en la universidad”. “Estas propuestas son diversas e interesantes, pero no han logrado en los últimos seis años aumentar la tasa de permanencia que, como fue mencionado, se mantiene en el rango de 58% a 62% para el primer año de cursada de los estudios de grado”.

Acábenla con eso que es libre y gratuita. Lo reafirma la Secretaría Académica ya en 2019 y no es novedad. Ocúpense mejor de los que deben quedarse y no de los que ingresan: menos demagogia y más compromiso.

Hasta la victoria siempre con la educación estatal, para que no se confundan algunos.

Pero la lucha por un salario justo, que adhiero sin dudarlo jamás, debe ir acompañada con la de todas las universidades estatales, poniéndose firme en un mensaje claro: que primero están los alumnos y sus derechos, porque si no, es solo cuidar el propio pellejo. Recuerden aquello de “los intereses superiores de los niños” en los tratados internacionales. Sin alumnos no hay escuelas ni universidades, parecen olvidar algunos.

Esto es algo así como los pibes que ingresan a los clubes y que vienen de la extrema pobreza muchos: les brindan escuela, alimentación, albergue y formación.

Hacer protestas, marchas, paros, solo por el salario, no deja de tener una cierta complicidad para mantener el status quo que todos los gobiernos, “todos y este mucho más”, postergan cada vez más a los que menos tienen, y termina la universidad, siendo clasista: llegan algunos, la minoría.