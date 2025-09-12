Venezuela es soberana

Juan Carlos Malgesini , DNI 4.673.429

ZAPALA

Alguna vez desde 1816 también lo fuimos nosotros con Belgrano, San Martín, Rosas con periodos obscuros, cuando la guerra del la Triple Alianza empujados por Inglaterra y Francia, pero luego el general Juan Perón con la justicia social y sus planes quinquenales, hizo que Argentina llegara a ser una potencia en desarrollo económico industrial.

Llegó a ser nuestro país una potencia militar, con incluso desarrollo nuclear para la paz que ha sido esto último lo que se viene conservando lentamente.

Ahora tenemos un gobierno -según la prensa internacional- aliado estrecho del premier israelita Benjamin Nestayahu. El presidente Javier Milei, que con el voto confiado de muchos argentinos llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue un viaje a EE.UU. a vincularse con grupos ultraconservadores y en esa línea sigue con su apoyo al presidente Volodimir Selenski de Ucrania, y trasladó nuestra embajada a Jerusalén. Venezuela, desde el Comandante Chávez, sigue una línea de patriotismo y soberanía digna de imitar, amenazada hoy por la presencia de barcos de EE.UU. frente a sus costas.