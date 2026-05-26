Mapa | Comenzó la semana de la hamburguesa en Neuquén: cuáles son los 21 locales adheridos

La ciudad de Neuquén puso en marcha este martes la Semana de la Hamburguesa, una propuesta gastronómica que reúne a 21 locales con promociones especiales, descuentos y un concurso para elegir las mejores hamburguesas de la capital. La iniciativa se desarrollará hasta el 2 de junio.

La Municipalidad destacó que durante toda la semana los vecinos podrán recorrer las hamburgueserías adheridas, acceder a descuentos y votar por sus propuestas favoritas a través de las redes sociales oficiales del área de Turismo.

Descuentos, hamburguesas veganas y opciones sin TACC en Neuquén

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, explicó que la actividad “se enmarca en lo que es Confluencia de Sabores y durante la semana los locales adheridos ofrecen promociones y muchas propuestas para que los vecinos puedan elegir y votar por lo que más le gusta”.

La edición 2026 contempla tres categorías: hamburguesa clásica de carne, hamburguesa vegana y opción sin TACC. Según indicó Cayol, los comercios pueden participar con modalidades de salón, delivery o take away.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol.

“La idea es que la gente se acerque, consuma y premie, de alguna manera, con un comentario y su voto”, sostuvo el funcionario. Los votos podrán realizarse mediante las cuentas de Instagram y Facebook de Turismo.

Qué promociones y hamburgueserías participan de la propuesta gastronómica

Entre las promociones anunciadas aparecen descuentos del 40%, 30%, 25% y 20%, además de combos especiales, bebidas sin cargo y promociones 3×2. Cayol señaló que “todas las hamburgueserías van a tener promociones durante esta semana”.

La Casa de la Hamburguesa ofrecerá un descuento del 40%, mientras que Encanto Patagónico tendrá rebajas del 30%. Alta Burger y Blinky Burger aplicarán promociones del 25%, y Salvaje Focaccias & Más junto a Zeta Birra ofrecerán un 20%.

Street Food sumará promociones 3×2 y otros comercios incluirán papas fritas o bebidas en los pedidos. Además, habrá propuestas vegetarianas en Alta Burger, Blinky Burger, Casa León, Flamas Burger Co, Harlem, La Casa de la Hamburguesa y Willi Kuk.

La única opción sin TACC confirmada para esta edición estará disponible en Harlem. “En cada una de las hamburgueserías va a estar especificada cuál es la promoción que tienen, y eso va a estar publicado en las redes durante toda esta semana”, afirmó Cayol.

En total, la convocatoria incluye a: Alta Burger, Blinky Burger, Bombastick, Casa León, Cocigna, De La Ribera Resto, Encanto Patagónico, Flamas Burger Co, Hopfen, Harlem, Hilton Garden Inn, La Casa de la Hamburguesa, Oliver Bar, Oso Burgers, Cervecería OWE, Salvaje Focaccias & Más, Street Food, The Smash Burger, Virkas, Willi Kuk y Zeta Birra.