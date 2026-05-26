Causa AFA: Ariel Vallejo se declaró “inocente” y evitó responder preguntas

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declaró este martes en el juzgado federal de Lomas de Zamora y negó las acusaciones en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. El financista presentó un escrito y evitó responder preguntas.

Según informó TN, Vallejo compareció ante el juez federal Luis Armella y sostuvo en su presentación: “Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”. La investigación judicial también apunta sobre contratos de sponsoreo firmados con distintas entidades deportivas.

La investigación por lavado de dinero involucra a 17 clubes

La causa se inició en noviembre del año pasado tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La pesquisa detectó supuestas maniobras destinadas a evadir más de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas.

De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los acuerdos comerciales entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas habrían servido para otorgar “apariencia de legitimidad” a movimientos económicos sin contraprestación real.

Chiqui Tapia Junto a Ariel Vallejos. Foto: Gentileza.

La investigación judicial analiza movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes del fútbol argentino. Entre ellos aparecen Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley y Deportivo Morón, entre otros.

La Justicia intenta determinar si existió una asociación ilícita creada para “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.

Qué empresas y operaciones quedaron bajo la mira judicial

Otro de los presuntos delitos investigados es el lavado de activos en nombre de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L., firmas señaladas en el expediente que tramita en la Justicia federal.

Vallejo figura como presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. Además, ocupó cargos en otras sociedades comerciales vinculadas al sector financiero y de inversiones.

Según la investigación judicial, varias de esas empresas y otras conformadas por personas de su entorno habrían sido utilizadas para “crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos” en operaciones con terceros.

La causa continúa bajo análisis del juzgado federal de Lomas de Zamora, mientras avanzan las medidas para determinar el alcance de las operaciones investigadas y las responsabilidades de los involucrados.