Tiroides: cuáles son los síntomas que muchas personas confunden con estrés o cansancio

Otro de los ejes de la charla fue el crecimiento de consultas vinculadas a hallazgos en ecografías realizadas de rutina.

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha que busca generar conciencia sobre las enfermedades vinculadas a esta glándula que cumple funciones clave en el organismo. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la endocrinóloga Jorgelina Guerra, integrante del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, explicó cuáles son las patologías más frecuentes, qué síntomas deben generar atención y por qué muchas veces los pacientes llegan alarmados por información errónea.

“La tiroides es crucial para la vida en términos generales”, explicó la especialista al remarcar que esta glándula regula múltiples funciones metabólicas del cuerpo.

Durante la entrevista, Guerra señaló que muchas personas reducen las enfermedades tiroideas únicamente al hipotiroidismo o al hipertiroidismo, cuando en realidad existen muchas otras alteraciones vinculadas tanto a la función como a la estructura de la glándula.

“Puede haber nódulos o alteraciones estructurales sin que la tiroides funcione mal”, aclaró.

Los síntomas que suelen confundirse con estrés

Uno de los puntos que más destacó la profesional es que muchos síntomas relacionados con trastornos tiroideos suelen confundirse con situaciones cotidianas, estrés o cansancio.

La caída del cabello, el agotamiento, la somnolencia, la piel reseca o la constipación son algunos de los síntomas que pueden aparecer en pacientes con hipotiroidismo. Sin embargo, la endocrinóloga aclaró que no siempre indican un problema tiroideo.

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“Una anemia también puede provocar cansancio o caída del cabello. No necesariamente todo es hipotiroidismo”, explicó.

En los cuadros más marcados, además, pueden aparecer alteraciones menstruales, infertilidad y otros síntomas asociados a un descenso importante de las hormonas tiroideas.

Guerra también explicó que muchas veces el problema no está únicamente en la función de la glándula, sino en el componente autoinmune de la enfermedad.

El exceso de estudios y el miedo que genera internet

Otro de los ejes de la charla fue el crecimiento de consultas vinculadas a hallazgos en ecografías realizadas de rutina.

Según explicó la especialista, actualmente muchas personas se realizan estudios por imágenes aunque no tengan síntomas, y eso genera la detección de pequeños nódulos que en la mayoría de los casos no representan un riesgo.

“Entre un 40 y un 50% de las personas pueden tener pequeñas alteraciones o nódulos benignos que no tienen impacto en la salud ni en la sobrevida”, detalló.

En ese sentido, remarcó que muchas veces los pacientes llegan muy preocupados después de buscar información en internet.

“Doctor Google genera mucha alarma”, resumió.

La endocrinóloga explicó que no todos los pacientes necesitan controles constantes ni ecografías todos los años. Incluso remarcó que muchas personas con hipotiroidismo toman medicación correctamente y no presentan alteraciones importantes en el tejido de la glándula.

Hipotiroidismo: cuándo aparece y por qué es más frecuente en mujeres

Durante la entrevista en RÍO NEGRO RADIO, Guerra explicó que una de las causas más frecuentes del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que puede tener predisposición familiar.

“El hipotiroidismo puede tener un componente hereditario”, indicó.

Además, señaló que las mujeres tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de trastornos, especialmente después de los 35 años y durante determinadas etapas hormonales como el postparto.

En los casos confirmados de hipotiroidismo, la especialista fue clara respecto al tratamiento.

“El hipotiroidismo diagnosticado correctamente no se cura. La medicación es de por vida”, afirmó.

También explicó que la dosis puede variar con el tiempo según el peso corporal, la edad y otras condiciones de salud.

La importancia de los controles médicos

Finalmente, Guerra insistió en la importancia de consultar con profesionales y evitar la automedicación o las conclusiones apresuradas a partir de síntomas aislados.

“La tiroides puede dar síntomas muy inespecíficos y muchas veces las personas los naturalizan”, sostuvo.

Por eso, recomendó realizar controles médicos cuando aparecen señales persistentes y mantener un seguimiento adecuado con endocrinología en caso de tener antecedentes o diagnóstico confirmado.