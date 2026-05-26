Abuso sexual en Neuquén: la fiscalía solicitó 9 años de prisión para el comerciante condenado

En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, el fiscal del caso, Manuel Islas, requirió una condena de 9 años de prisión para R.S.M., un comerciante de la capital provincial que ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual con acceso carnal de una adolescente.

El tribunal encargado de fijar el monto de la pena está integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y la jueza Carina Álvarez, los mismos magistrados que previamente habían dictado el veredicto de culpabilidad por unanimidad. Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal adelantó que dará a conocer su resolución el próximo jueves.

Los agravantes y atenuantes presentados por la fiscalía

Para justificar el pedido de 9 años de prisión de efectivo cumplimiento, el fiscal Islas detalló ante los jueces una serie de circunstancias agravantes que incrementan la gravedad del hecho:

La extensión del daño psicológico y social causado a la víctima.

La marcada asimetría de poder y de edad que existía entre el agresor y la adolescente.

Por el contrario, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró como única circunstancia atenuante a favor del imputado la carencia de antecedentes penales computables hasta el momento del hecho.

El hecho: abuso y violencia en el ámbito laboral

De acuerdo con la teoría del caso que logró acreditar la fiscalía durante el debate oral, el delito fue cometido la tarde del 27 de diciembre de 2023 en el interior de un comercio ubicado en un barrio de la ciudad de Neuquén.

La investigación demostró que el imputado R.S.M. aprovechó la relación laboral que lo unía con la víctima, quien se desempeñaba como su empleada. Según la acusación, el hombre la tomó por la fuerza, la condujo contra su voluntad hacia el sector del baño del local y allí consumó el abuso sexual con acceso carnal.

«Las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado, de acuerdo a como lo hemos planteado», había afirmado el fiscal Islas durante los alegatos de clausura del juicio.

Registro de ofensores sexuales y protección de la víctima

Como parte accesoria de la sentencia condenatoria, las autoridades judiciales dispusieron la inscripción de R.S.M. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Asimismo, en consonancia con los protocolos vigentes para las causas de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, la identidad del condenado se mantiene bajo estricta reserva de iniciales con el único objetivo de preservar la intimidad, la seguridad y el derecho a la dignidad de la víctima menor de edad.