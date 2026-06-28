Verdaderos «cráteres» en calle Viedma

Graciela Haydee Fernández

DNI 14.982.349

GENERAL rOCA

Mi nombre es Graciela Haydee Fernández. Vivo en Viedma 799, esquina Paraná, en el barrio Los Olmos de esta ciudad.

Durante años he reclamado al Municipio por el arreglo del pozo de la esquina que se llena de agua. No tengo respuesta.

Se necesita rellenar con cemento o asfalto urgente, dado que las motos se suben a la vereda rompiendo todo.

Reclamos hechos números: 52.621, 52.622,46.960 y el último el 68.636 del miércoles 24 de junio.



