Carter no llegaría a debutar en el Súper Rugby neocelandés

El rugbier neozelandés Dan Carter, bicampeón del mundo con All Blacks, aseguró hoy que es muy probable que no llegue a debutar con Blues en el Súper Rugby Aotearoa, certamen que están jugando las franquicias del país oceánico, y admitió que nunca tuvo la seguridad de poder hacerlo.

Carter, quien fue anunciado con notable despliegue en su llegada a Blues después de su paso por el rugby japonés, sufrió una lesión en la pantorrilla que no le permitió debutar en el certamen que lidera Crusaders luego de ocho fechas.

"Es probable que no pueda debutar en Blues en este Súper Rugby, aunque para ser honesto no esperaba jugar, salvo una lesión de Beuden Barrett u Otere Black", comentó Carter, quien cuando se presentó en la franquicia de Auckland no aclaró ese punto e ilusionó a los hinchas de Blues.

Carter fue elegido tres veces como el mejor jugador del mundo en 005, 2012 y 2015, es el goleador en la historia del rugby internacional con 1.598 puntos y principal anotador en la historia del Súper Rugby con 1.708 tantos.

Con 38 años iba a ser suplente ante Hurricanes, en la sexta fecha, pero una distensión en la pantorrilla obligó a Carter, para muchos el mejor medio apertura de la historia, retirarse del equipo.

Carter tiene claro que no jugará en el Súper Rugby de Nueva Zelanda. Gentileza.

"Estoy feliz de contribuir y ayudar al equipo de cualquier manera que pueda pero tengo pantorrillas de anciano y las lesiones tardan más en sanar que antes", explicó el campeón mundial de 2011 y 2015.

Carter destacó que "hay que seguir trabajando para que el equipo sea competitivo y pueda conseguir unos cuantos triunfos más en el certamen".