Casciari te invita a un "Streaming con delivery"

Hernán Casciari, quien llevó la lectura de sus cuentos a medios y teatros del mundo, ofrecerá una cena show virtual con delivery disponible para más de 500 ciudades de Latinoamérica y confesó que "si no fuera porque hay mucha gente sufriendo, en aislamiento soy feliz".

El 12 de marzo pasado, apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus como pandemia, Hernán Casciari escribió en su cuenta de Twitter: "Tengo una idea trasnochada, pero al mismo tiempo puede ser perfecta. ¿Alguien conoce a un capo real de @pedidosya o @ubereats o @glovo o símil a nivel Latinoamérica? Si alguien conoce, avísenle que lo ando buscando".

P: Estuviste rápido de reflejos…

Hernán Casciari: Apenas me di cuenta de que iba a tener que suspender todas las funciones de marzo y abril, que incluían fechas en México, Nueva York, Miami, Chile, Montevideo, Rosario, Mendoza, entre otras, y sabiendo que iba a estar complicado divertirse, rápidamente el streaming fue lo obvio para todos pero quería encontrarle una vuelta de tuerca. Finalmente se le terminó ocurriendo a la esposa de mi productor mientras él lloraba en posición fetal en su sillón porque vive de la venta de los shows: "¿por qué no le decís a Casciari, que tiene mucha comunidad online, que lo haga con delivery?".

El resultado casi inmediato fue el anuncio de un show para este sábado, en simultáneo (a las 21 hora local) para 500 ciudades de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia y República Dominicana desde una sala en el barrio de Palermo con las cualidades acústicas y de conexión necesarias para transmitirlo en HD vía YouTube Live sin inconvenientes técnicos.

"Quiero proponer naturalidad porque no podemos esquivar lo que pasa: estamos haciendo esto porque no podemos salir", dijo por teléfono Casciari a Télam desde su estudio en Villa Urquiza.

Respecto a la modalidad, señaló que leerá los cuentos que pida el público mientras interactúa con los comentarios en vivo.

"Sé que va a durar más que el espectáculo de teatro, que es de una hora y cuarto, pero no sé en qué se va a convertir si en una reunión de amigos, una fiesta, yo estoy abierto a la improvisación", dijo el autor de libros como "Más respeto que soy tu madre" y "El mejor infarto de mi vida".

El sistema es sencillo: desde la página hernancasciari.com se reserva la función privada en pesos argentinos ($800 cena + espectáculo) o en dólares (según país de residencia). Dos horas antes del show el espectador recibirá por mail el código para pedir delivery a través de la plataforma PedidosYa y el password para el streaming propuesto el creador de la revista y editorial Orsai.

P: ¿Cómo te llevás con "la pandemia"?

Hernán Casciari: A nivel personal me hace mucho ruido porque mi hija de 15 años vive en Barcelona y tenía pasaje para venir pero no va a poder. Eso me tiene en un estado rarísimo entre la tristeza, la bronca y la impotencia. Pero eso nos está pasando a muchos. Por otra parte, tengo muchos amigos en España y las noticias que llegan son apocalípticas.

P: ¿Te preocupa?

HC: Dejando a un lado el costo social y los muertos, que es la parte tremenda de todo esto, me parece alucinante que nadie esté hablando del dólar: tenía un hartazgo absoluto de prender la tele y que siempre se hablara de lo mismo. Entiendo que estamos cambiando de monotema, lo sé, pero al menos esto es algo que no nos pasa solo a los argentinos sino que estamos en comunión global con el mundo y nosotros no tenemos la culpa.

P: ¿Creés que tu oficio de escritor, en tanto actividad solitaria, te preparó mejor para el aislamiento?

HC: Hasta que empecé a hacer cosas en público, no te digo los últimos 3 o 4 años que estuve haciendo otras cosas, generé una gran experiencia en encerrarme, no me cuesta, no tengo mucha vida social y soy bastante anti social. En realidad me están dando un regalo, todas esas reuniones a las que tenía que ir y de las que volvía enojado porque podrían haber sido un mail ahora se harán realidad y, en ese sentido y dejando un lado lo terrible de todo el asunto, voy a ser feliz.