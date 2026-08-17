Neuquén sumará un exclusivo hotel por 15 millones de dólares tras el cambio de reglas a los casinos

Luego del cambio de reglas para el funcionamiento de los casinos que instrumentó el gobierno de Rolando Figueroa, la principal casa de apuestas de Neuquén presentó oficialmente este fin de semana el proyecto para construir un nuevo edificio hotelero en la capital provincial.

Se trata del hotel del Casino Magic, cuya iniciativa demandará una inversión de 15 millones de dólares y tendrá como fin sumar un desarrollo de cuatro plantas para ampliar la capacidad a 103 habitaciones, además modernizar las principales áreas del complejo.

La construcción fue confirmada luego de un encuentro realizado entre los representantes de la marca, autoridades del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y funcionarios del Gobierno neuquino.

“Esta renovación representa mucho más que una mejora edilicia. Es una nueva forma de recibir a nuestros clientes y de ofrecer una experiencia completa, desde el primer ingreso hasta el último momento de la visita”, señalaron desde Casino Magic en un comunicado.

Los cambios de Neuquén para las concesiones de casinos

El Ejecutivo, por su parte, destacó el cambio de reglas para el sector y recordó que no solo se incrementaron los tributos para las empresas, sino que también se las comprometió a invertir en la construcción de hoteles en distintas regiones de las provincias.

La construcción exigirá una inversión de 15 millones de dólares. Foto: gentileza.

La modificación, que fue implementada con un decreto en mayo pasado, sirvió para avalar las gestiones que había realizado el IJAN para acordar las prórrogas de las concesiones, que finalmente fueron firmadas con las empresas RIMA S.R.L., Hotelera Emprender S.A. y Casino Magic Neuquén S.A.

En el caso de esta última firma, que opera la mayor casa de apuestas de la provincia, la Provincia aumentó el impuesto a los Ingresos Brutos del 2% al 3% y comenzó a aplicar el impuesto de Sellos.

El Gobierno también actualizó el canon, que dejó de calcularse de forma anual para empezar a hacerlo con los ingresos del mes inmediatamente anterior, elevándolo del 15% al 17,5%, tanto para la modalidad presencial como para la virtual.

Otros dos hoteles para el interior

Además del hotel del Casino Magic, cuya construcción ya había sido anunciada con la firma del decreto modificatorio, también está previsto que la compañía Hotelera Emprender desarrolle un apart hotel de más de mil metros cuadrados con doce habitaciones en suite y una inversión estimada en casi 2,4 millones de dólares de dólares en Chos Malal.

El nuevo edificio contemplará cuatro pisos con habitaciones. Foto: gentileza.

Por su parte la compañía RIMA SRL dio su compromiso para restaurar a nuevo el hotel Alfa en Cutral Co y elevar su categoría de tres estrellas con cuarenta y dos habitaciones. En este caso la iniciativa necesitará un desembolso superior a los 2,5 millones de dólares.

Del encuentro donde se anunció la construcción del hotel en la ciudad de Neuquén participaron, entre otros, el presidente del IJAN, Raúl Bettiga; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Rodríguez; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, y el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano.