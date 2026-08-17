Expulsión, ataque de locura y tackle al árbitro de Ramiro Carrera, tras la victoria de Independiente sobre Lanús

Foto Clarín. El Rojo se repuso luego de la eliminación por Copa Argentina, que valió la salida de Gustavo Quinteros del cargo técnico.

Luego de una semana bastante convulsionada tras la dolorosa eliminación de la Copa Argentina y la salida de Gustavo Quinteros del cargo de técnico, Independiente cambió la cara y logró un valioso triunfo por la quinta fecha del Torneo Clausura Argentino.

Tras el anuncio de Jadson Viera como nuevo DT (aún no debutó), el Rojo de Avellaneda derrotó por 3 a 1 a Lanús en La Fortaleza, con dos goles de Lautaro Millán y otro tanto de Maxi Gutiérrez. En tanto, Allan Wlk descontó para el dueño de casa.

Pero no todas las miradas quedaron depositadas en los festejos de Independiente. Y es que el final del partido estuvo teñido de polémica, corridas y tumultos tras la expulsión del jugador Ramiro Carrera de Lanús, luego de protagonizar una violenta jugada.

El episodio ocurrió en los instantes finales del encuentro, tras una pelota aérea mientras el Granate intentaba descontar. Kevin Lomónaco, defensor del Rojo con pasado en el Granate, cayó al suelo y quedó tendido unos instantes, lo que motivó la locura de Carrera, que ya había forcejeado con el defensor.

El árbitro Sebastián Martínez Beligoy intervino, le mostró la roja e intentó frenar al jugador de Lanús, pero en el forcejeo ambos terminaron en el suelo. Eso no fue suficiente, ya que Carrera siguió su marcha hacia Lomónaco, que continuaba en el piso, debiendo intervenir sus compañeros.

Ya finalizada la derrota 3-1 de Lanús ante Independiente, Ramiro Carrera se fue expulsado y, enloquecido con un jugador del Rojo, terminó cayendo al piso junto a un árbitro… ¡¡QUE LOCURA, POR FAVOR!! pic.twitter.com/uAeSAbaXxp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026

Por la suspensión automática que conlleva la expulsión, Carrera no podrá estar presente en el próximo compromiso de Lanús, ante Argentinos Juniors en La Paternal. Aunque puede esperarse una sanción más severa por la violenta reacción.

Ello no opacó en absoluto la gran victoria del Rojo, que entre sus puntos altos destacó la notable labor del arquero Rodrigo Rey, que venía de una durísima eliminación por 0 a 4 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

El banco visitante ante Lanús estuvo a cargo de la dupla interina de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ya que el club anunció la contratación de Jadson Viera como nuevo entrenador, aunque aún no debutó.