Fin de semana XL en Neuquén: boom de reservas en Caviahue y el mapa de los destinos más elegidos por los turistas

Un aluvión de viajeros de último momento salvó las proyecciones y convirtió al fin de semana largo del 17 de agosto en un verdadero motor económico para la provincia. Según los datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, más de 30.000 visitantes se movilizaron por el territorio provincial, inyectando más de $40.000 millones en el comercio, la hotelería y los servicios locales.

La clave de las tres jornadas estuvo en la demanda espontánea. La provincia había comenzado la previa con un piso de reservas modesto, cercano al 35%, pero las excelentes condiciones de nieve en la cordillera y una nutrida grilla de eventos hicieron que la ocupación real prácticamente duplicara los números previstos.

Radiografía del mapa turístico: de la Cordillera al Norte neuquino, el mapa de los destinos más elegidos

El afianzamiento de la temporada invernal distribuyó el flujo de visitantes con picos de alta demanda en los centros de esquí y parques de nieve:

Caviahue: se posicionó como el gran ganador del fin de semana alcanzando un 90% de ocupación .

se posicionó como el gran ganador del fin de semana alcanzando un . Villa Pehuenia-Moquehue: tocó el 70% de ocupación empujada por el turismo familiar.

tocó el empujada por el turismo familiar. San Martín de los Andes y Villa La Angostura: registraron un sólido 65% de ocupación en la Región de los Lagos.

registraron un sólido en la Región de los Lagos. Neuquén Capital: alcanzó un 65% de ocupación , consolidándose no solo como destino propio sino como el punto de escala y distribución para quienes viajaron hacia la cordillera.

alcanzó un , consolidándose no solo como destino propio sino como el punto de escala y distribución para quienes viajaron hacia la cordillera. Norte Neuquino: promedió un 50% de ocupación en sus distintas localidades.

La nieve y los eventos: la fórmula que disparó las reservas

La estrategia de combinar atractivos naturales con fiestas populares volvió a dar resultados inmediatos en el consumo. Las actividades gastronómicas y deportivas generaron un incentivo directo para el viaje no planificado:

En Caviahue, la realización de la Fiesta Provincial de la Nieve el 15 de agosto fue el imán que terminó de completar las plazas hoteleras. En simultáneo, Villa Pehuenia-Moquehue albergó una nueva edición de Pirrén, la Fiesta de la Nieve, en las pistas del Parque Batea Mahuida con música, platos regionales y juegos familiares.

Por su parte, Villa La Angostura sumó a su oferta habitual la exigencia del Rugby Xtreme sobre nieve y el encuentro gastronómico Sabores que Unen, ampliando el perfil de consumo de los visitantes en la cordillera.

Los $ 40.000 millones estimados por la cartera de Turismo provincial derramaron sobre una extensa cadena de valor que abarca alojamientos, gastronomía de montaña, pases de esquí, alquiler de equipos, transporte, comercios de cercanía y productores regionales.