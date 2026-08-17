Lo detuvieron tras una pelea en Viedma y descubrieron que tenía tres pedidos de captura vigentes

El procedimiento policial se inició durante el mediodía en inmediaciones de las calles 15 y 24 de Viedma.

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo en Viedma luego de que la Policía interviniera por una agresión física y descubriera que registraba tres pedidos de captura vigentes. El procedimiento comenzó cerca de las 13:30, tras el aviso de un vecino sobre una pelea en la zona de las calles 15 y 24.

Efectivos de la Comisaría 38ª acudieron al lugar y encontraron a dos hombres agrediendo físicamente a un tercero. Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial para recibir asistencia y ser evaluados por personal médico.

Tenía tres pedidos de captura

Durante las actuaciones, los agentes identificaron al hombre que había sido agredido. Al consultar sus datos en el sistema policial, constataron que sobre él pesaban tres pedidos de captura vigentes.

Ante esa situación, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso su aprehensión y ordenó una serie de diligencias. Entre ellas se realizaron la constatación de domicilio, un examen médico y la solicitud de antecedentes.

Qué pasó con los otros involucrados

Los otros dos hombres que participaron de la agresión no fueron detenidos. En su caso se iniciaron actuaciones contravencionales y tomó intervención el Juzgado de Paz, que no dispuso su aprehensión.

El detenido quedó posteriormente a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones derivadas del procedimiento.