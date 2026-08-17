Homicidio en Roca: encontraron un arma tras cuatro allanamientos, pero el sospechoso aún no aparece

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la zona norte de Roca durante el fin de semana. Foto Gentileza.

La investigación por el homicidio de Diego Nicolás Gutiérrez, un joven de 19 años, avanzó durante el fin de semana con al menos cuatro allanamientos en la zona norte de Roca. Los procedimientos estuvieron orientados a reunir elementos que permitan reconstruir el hecho e identificar a los responsables.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, durante las diligencias los investigadores buscaron ropa, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. También encontraron un arma de fuego y cartuchería, que quedaron incorporadas al expediente.

Encontraron droga y dieron intervención a Toxicomanía

En uno de los domicilios allanados se detectó además material estupefaciente distribuido en envoltorios de pequeñas cantidades. Ante ese hallazgo intervino personal policial del área de Toxicomanía, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con la sustancia.

Los procedimientos se concretaron en distintos puntos de la zona norte de Roca como parte de las medidas ordenadas dentro de la investigación por el homicidio. Hasta el momento no hubo personas detenidas como consecuencia de los operativos.

Buscan a un sospechoso ya identificado

La pesquisa, sin embargo, tiene a una persona bajo la lupa. Se trata de un sospechoso que ya fue individualizado por los investigadores, aunque todavía no pudo ser localizado.

Los allanamientos fueron realizados con el objetivo de reunir evidencia que permita avanzar sobre esa hipótesis y determinar la participación de quienes pudieron haber intervenido en el crimen. El hallazgo del arma y la cartuchería será ahora analizado en el marco del expediente.

El homicidio ocurrió en la zona oeste de Roca y la víctima recibió varios disparos. La investigación busca establecer cómo se produjo el ataque y quiénes participaron, mientras continúan las medidas para localizar al sospechoso y profundizar la reconstrucción del hecho.

Hasta ahora, la causa no tiene detenidos y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación.