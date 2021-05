Casi el 30% del petróleo del país fue no convencional

Desde octubre del año pasado que la producción de petróleo de Neuquén sigue incrementándose de la mano de Vaca Muerta y ni siquiera los bloqueos durante 22 días que hubo en la provincia el mes pasado frenaron el impulso. El aporte del no convencional cada vez es más alto a nivel país y durante abril casi el 30% de los barriles extraídos fueron de Vaca Muerta.

Acorde a los registros de la secretaría de Energía de Nación que analizó Energía On, la producción de petróleo a nivel nacional alcanzó los 511.235 barriles por día, mientras que la producción en Neuquén fue de 187.408 barriles diarios. Según precisaron desde el ministerio de Energía de la provincia, el 80% de los barriles fueron no convencional, algo así como 149.926 barriles diarios.

Estos números muestran que el 29,32% de los barriles totales del país provinieron de la formación, y si se tiene en cuenta el total extraído en Neuquén representa el 36,66% de la producción nacional. Un importante nivel que pone el valor el potencial del shale.

La producción de abril en la provincia mostró un salto del 1,38% respecto a marzo lo que equivale a unos 2.564 barriles adicionales. Sin embargo, hubo cuatro áreas de Vaca Muerta que sumaron cerca de 9,000 barriles entre un mes y el otro, lo que deja en claro que sin los cortes de ruta el salto intermensual hubiese sido más alto.

En números 24.026 barriles de petróleo por día fueron las extracciones que alcanzó Vista Oil&Gas en Bajada del Palo Oeste el mes pasado.

La principal área fue Bajada del Palo Oeste, de Vista Oi&Gas, que mostró un incremento de 4.678 barriles y pasó de los 19.347 barriles diarios en marzo a los 24.026 barriles por día el mes pasado. Una tendencia que debería mantenerse por la estrategia de la firma de sumar un pad de pozos por cada trimestre.

En segundo lugar se ubicó el área Cruz de Lorena, de la angloholandesa Shell que cerró abril con 5.444 barriles por día, unos 2.215 más que en marzo cuando registró una producción de 3.229 barriles diarios. El año pasado en el área se registró un récord de perforación de la mano de San Antonio que atravesó 1.426 metros en 24 horas.

El podio lo completó Loma Campana, la principal área de YPF en Vaca Muerta, donde la operadora sumó 1.636 barriles diarios. En detalle, las extracciones fueron de 49.796 barriles por día sobre los 48.190 que alcanzaron el mes anterior.

En números 49.796 barriles de crudo fue la producción que registró YPF junto a Chevron en Loma Campana durante abril.

Por último, nuevamente aparece YPF en Bandurria Sur otro de sus bloques más importantes en el que llegaron a los 13.184 barriles por día. Una diferencia positiva sobre los 12.544 barriles de marzo de 635 barriles.

Estos bloques fueron los principales del mes pasado al sumar en conjunto un promedio de 9.164 barriles de petróleo por día y de esta manera lograron compensar la caída de otros yacimientos en Neuquén producto de los bloqueos.

El repunte nacional

La producción de crudo a nivel nacional durante enero promedió los 496.305 barriles de petróleo por día y se ubicó un 1,64% por encima de las extracciones de diciembre. Comparados con los 511.235 que se alcanzaron en abril se ve un salto del 3% o de 14.930 barriles.

Bandurria Sur superó los 13.000 barriles el mes pasado.

En Neuquén las extracciones del primer mes del año fueron de 172.865 que comparados con las del mes pasado da un salto del 8,41%, o unos 14.543 barriles más. Un nivel similar al salto que hubo a nivel país.

La producción de gas sigue sin repuntar

En un fuerte contraste del presente que atraviesa el segmento del petróleo en Neuquén, las extracciones de gas no lograron repuntar en abril y explican parte de la crisis que se ve a nivel nacional y que implicará una mayor importación de Gas Natural Licuado (GNL). El pequeño salto en las extracciones que hubo en marzo debía consolidarse el mes pasado, pero no fue así.

En detalle, según información de la Secretaría de Energía de Nación, el mes pasado las extracciones de gas en la provincia promediaron los 61,57 millones de metros cúbicos por día (m3/d). Significa una caída de 2,25% respecto marzo que cerró en 62,99 millones m3/d.

Según precisaron desde el ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, la merma de producción en abril se explica en gran parte por la caída en las áreas de Fortín de Piedra de Tecpetrol, La Calera de Pluspetrol y Aguada Pichana Este y Rincón de la Ceniza de Total Austral. En este punto, cabe mencionar que la caída de producción de gas en el área Fortín de Piedra se debe principalmente al paro programado de la Planta CPF (planta de procesamiento).

Para poder ver el desequilibrio del sector de gas resta solo ver cómo fluctuó la producción en lo que va del año. Precisamente, la producción de gas en enero fue de 62,09 millones de m3/d, cayó en febrero a 61,36 millones de m3/d, y como ya marcamos, repuntó en marzo para volver a caer en abril.