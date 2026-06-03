Caso Ángel López: convocan a una marcha para pedir justicia a dos meses de su muerte

A dos meses de la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años cuyo caso conmocionó al país, familiares y allegados convocaron a una nueva marcha en Comodoro Rivadavia para reclamar justicia y exigir avances en la investigación judicial.

La concentración fue programada para este viernes 5 de junio a las 20 frente a la Escuela 83 de la localidad chubutense.

A dos meses de la muerte de Ángel López, el reclamo vuelve a las calles

En el afiche difundido por redes sociales, los familiares eligieron la consigna “Por Ángel y por los que faltan”, ampliando el reclamo a otros casos de niños que fueron víctimas de violencia.

Además de la madre biológica y el padrastro del menor, la familia insiste en que existen otras responsabilidades vinculadas con quienes intervinieron en las decisiones sobre la tenencia del niño.

El flyer apunta contra la psicóloga Jennifer Leiva, el juez Pablo Pérez, la asistente social Estela Bellido y la defensora Verónica Roldán, a quienes los familiares señalan por su participación en el proceso previo a la muerte del pequeño.

La convocatoria busca reunir a vecinos, organizaciones y familiares de otras víctimas para acompañar el pedido de justicia.

Qué dijeron los familiares sobre la causa y los funcionarios señalados

Lorena Andrade, pareja del padre de Ángel, pidió la participación de la comunidad en la movilización. “Pedimos sumarse, Comodoro. No sólo por nuestro bebé Ángel ya asesinado, sino por todos los casos que hay donde se pueden salvar esos niños y donde oh casualidad están a cargo este juez y seguramente ese equipito asesino que falta caer», expresó.

La mujer también cuestionó la continuidad de algunos de los funcionarios señalados por la familia y reclamó medidas concretas por parte de las autoridades.

“Hay que alzar la voz, no puede ser que sigan en actividad. Estos demonios no pueden estar a cargo de nada, menos de nuestros chicos. Necesitamos que salgan; madres, tíos, abuelos, todos. Justicia. El pueblo debe decir basta de sentenciar a muerte a nuestros niños“, escribió.