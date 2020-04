La historia de Javier Castro es conocida. Nació y creció enRoca para después radicarse en Córdoba, donde creó el RC Competición. Se hizo conocido en el Dakar, por caso armando la camioneta de Alicia Reina.En la actualidad, cuenta con un importante equipo, responsable de armar los R4.



Como gran parte de los equipos de diferentes categorías casi que no pudo comenzar a cumplir con lo que planificó, debido a aislamiento y la falta de actividad.



El automovilismo se vio muy afectado por la pandemia de Coronavirus y en el aislamiento Castro trabaja para estar listo cuando vuelva la actividad.



Sus objetivos son seguir armando los R4, de diferentes marcas, participar del Codasur y afrontar otros desafíos, por caso el rally raid.



Otro de los objetivos de Castro es volver a Roca para participar de la 50 edición de la Vuelta de la Manzana, que hasta el momento está programada para agosto, como lo hizo con todo su equipo el año último cuando el Rally Argentino desistió de participar.



Castro comentó que “e equipo se paró a cero en un principio para disminuir el riesgo. En este momento estamos con menos gente, porque trabajamos en algunos proyectos en los que podemos avanzar”.



Reconoció que “a nivel piloto y como equipo, teníamos todo arreglado para participar del Codasur, que no tiene una fecha cierta de comienzo, y nos habíamos anotados para el Rally de Argentina para mostrar el R4, pero se suspendió el Mundial enCórdoba, por lo que nos quedamos con las ganas de probar el auto en otro nivel”.



Castro destacó que “seguimos el desarrollo del R4, con muchas ganas de probar unos cambios que hicimos en nuestr auto y conocer un poco más las virtudes del Toyota. En cuanto al nuevo, el VWPolo está casi listo.

Después lo llevaremos al equipo de Federico Villagra para el armado final apenas se termine el aislamiento”



“Cada día se complica más la actividad, creo que no comenzará la actividad hasta un tiempo prudencial.Como está avanzando el año, los certámenes no se podrán cumplir a tiempo. Por lo tanto, no queda otra que esperar y respetar el aislamiento para pasar esta pandomia sanos y lo más rápido posible”, aseguró el ex campeón argentino de la RC2 Aspirado.



Por último, comentó que “paso el aislamiento entretenido, aprendiendo a usar unas máquinas que tenía en el taller paradas por falta de tiempo para hacer cursos para aprovecharlas y con el simulador”.