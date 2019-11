Catherine Deneuve internada por un derrame cerebral

La actriz Catherine Deneuve se encuentra hospitalizada en París tras sufrir un accidente vascular leve y "reversible", informó el miércoles la familia de la reina del cine francés, de 76 años.



Deneuve sufrió un "accidente vascular isquémico muy circunscrito y por lo tanto reversible", según un comunicado de sus allegados enviado a la AFP.

"Afortunadamente, no padece ningún déficit motor y debe tomarse un tiempo de descanso", agregó la nota, sin más detalles.

El diario francés Le Parisien había informado horas antes de que la actriz había sido ingresada en la madrugada del miércoles. Otros medios indicaron que había sufrido un "golpe de cansancio".



Deneuve, ícono del cine francés desde que Luis Buñuel la reveló en 1967 en "Belle de jour", sigue multiplicando los proyectos después de 60 años de carrera y unas 130 películas en su haber.

"¿Ícono del cine? Francamente, no lo soy. Me lo dicen mucho, pero es por las coberturas de la prensa, los diarios, las fotos", afirmó en agosto a la AFP la actriz que trabajó con leyendas como François Truffaut y Roman Polanski.

En los últimos meses, estrenó cuatro filmes, entre ellos "La Verdad", del galardonado director japonés Hirokazu Kore-Eda, que abrió la Mostra de Venecia.

Actualmente se halla en rodaje en las afueras de París para la película "De son vivant", de Emmanuelle Bercot.

Los términos empleados en el comunicado de la familia no permiten saber con exactitud de qué fue víctima la estrella francesa.

En la hipótesis menos grave, puede tratarse de un Accidente Isquémico Transitorio (AIT), una forma pasajera de Accidente Vascular Cerebral (ACV).

Como el ACV, el AIT se debe a la interrupción de la circulación sanguínea que priva de oxígeno a las zonas cerebrales afectadas.

En el caso del AIT, los síntomas duran en general menos de una hora antes de desaparecer, pero se trata de una verdadera urgencia, puesto que este accidente aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un AVC en los días siguientes.

El ACV es una patología grave que afecta principalmente a las personas de edad avanzada y que puede dejar secuelas que requieren cuidados a largo plazo.



Deneuve, de carácter fuerte e independiente, representa además la elegancia francesa y al margen de su carrera cinematográfica es conocida por haber sido la musa del diseñador Yves Saint Laurent, así como por expresarse sin tapujos sobre temas sensibles.

El año pasado se desmarcó del movimiento #MeToo, al firmar junto a un centenar de mujeres una polémica tribuna defendiendo "una libertad de importunar".

En la vida privada, salvo por el breve matrimonio con el fotógrafo inglés David Bailey, Deneuve no se ha casado con ninguna de sus parejas, entre las que destaca Marcello Mastroianni, padre de su hija Chiara.