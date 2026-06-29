«¡Feriado carajo!»: el anuncio del presidente de Paraguay tras la victoria contra Alemania por el Mundial 2026

Este lunes 29 de junio ocurrió un hecho histórico en la Copa del Mundo. Paraguay eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos de final del Mundial 2026. El presidente Santiago Peña anunció feriado en medio de la euforia.

Luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro se dieron el gusto de asegurar su continuidad en la cita mundialista desde los 12 pasos.

Con la gran figura del arquero Orlando Gill, el jugador de San Lorenzo contuvo dos penales para definir la serie. Sin embargo, se estiró luego de que dos compañeros suyos (incluido Matías Galarza Fonda de River) erraran su oportunidad.

Sin embargo, luego de que un jugador alemán desperdicie la oportunidad de darlo vuelta, José Canale, de Lanus, no defraudó y le dio a Paraguay la clasificación.

Mundial 2026: decretaron feriado en Paraguay

Apenas sonó el silbatazo final, el mandatario guaraní celebró el triunfo a través de su cuenta de X con un importante anuncio: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Tras la publicación, se estableció por decreto el feriado para este martes 30 de junio «en reconocimiento al histórico triunfo de la Selección Paraguaya de Fútbol frente a Alemania».

«Esta medida busca permitir que todos los compatriotas puedan celbrar juntos este importante logro deportivo que enorgullece a todo el país», indicaron.