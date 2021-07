Caviahue postergó la apertura de la pista de esquí

Las próximas vacaciones de invierno se esperaban con ansias por dos factores: volver a la nieve y el feriado del 9 de julio. Pero las noticias climáticas no son muy alentadoras para los centros turísticos que ofrecen la alternativa del esquí. La nieve acumulada no es la esperada, no se esperan grandes precipitaciones para estos días y las condiciones para la próxima semana aún no están claras. Frente a este panorama la empresa Caviahue Ski Resort resolvió postergar la fecha de apertura porque consideran que no llegan en condiciones para el feriado patrio.

Por esta razón la firma reprogramó algunas reservas ya realizadas y aguardará hasta el lunes próximo para evaluar los pronósticos climáticos y definir una nueva fecha de apertura de la temporada. Una de las alternativas que se manejan es el próximo 16 o 17 de julio.

La nieve caída supera los 30 centímetros pero no es suficiente para garantizar una pista de calidad, debido a que debe apisonarse, esperar otra capa, volver a compactar y así tener una superficie apta para expertos y novatos.

Si bien desde los otros centros de esquí de la Provincia no se han confirmado cierres ni reprogramaciones, todos están a la espera de lo que marquen los pronosticadores y de que la naturaleza sea generosa con la nieve, en un año en el que e intenta repuntar luego de la caída del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus y el cierre de rutas, fronteras y actividades turísticas.