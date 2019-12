Cedieron terrenos para que la facultad de la UNC en Regina construya nueva sede

Por unanimidad el Concejo Deliberante de Villa Regina aprobó una cesión de tierras a favor de la Universidad Nacional del Comahue, para que la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos construya una segunda sede en esta ciudad.

La aprobación del proyecto se realizó esta semana en la última sesión del legislativo municipal con la conformación de los ediles que este jueves dejarán sus cargos; mientras que se espera que en los próximos días desde el Departamento Ejecutivo se dicte la promulgación a la norma.

“Es el primer paso para avanzar en la construcción de una nueva sede”, destacó la decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, Mónica Ochoa; aunque aún resta para que el proyecto se haga realidad la elaboración del proyecto ejecutivo y la búsqueda de líneas de financiamiento para la construcción.

El terreno que cedieron los concejales se encuentra ubicado a unos dos kilómetros al sur de la ruta 22, con acceso desde la avenida General Paz, en pleno corazón de la zona rural de esta ciudad. Se trata de tierras fiscales propiedad del municipio reginense, que si bien desde hace varios meses tenía la intención de otorgar el predio, no podía hacerlo porque las mismas tierras habían sido cedidas a la policía rionegrina para la construcción de la sede de la Escuela de Policía. No obstante la policía no cumplió con el plazo de dos años que se había establecido para que iniciaran las obras, por lo que el predio volvió a manos del municipio.

“Lograr la construcción de una nueva sede dará una solución al problema de saturación que tenemos actualmente en el edificio de la facultad”, agregó Ochoa. Precisamente el planteo para contar con un terreno para levantar una segunda sede se basó entre otros aspectos en la gran cantidad de alumnos que cursan las distintas carreras.

La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue cuenta actualmente con 600 alumnos, mientras que se prevé que solo en la carrera de Nutrición para el inicio del ciclo lectivo 2020 se contará con 150 alumnos más.

Ochoa explicó que el edificio que actualmente ocupa la facultad –que también fue cedido por el municipio reginense y donde anteriormente funcionó la sede comunal- no cuenta con la cantidad de aulas ni el espacio necesario para dictar las cátedras; lo que obligó a que durante los últimos años se tuvieran que alquilar espacios en otras instituciones como la Cámara de Productores Agrícolas y la seccional reginense de Unter para dictar cátedras en esos lugares. “Para el año 2020 tenemos previsto alquilar algún espacio más”, dijo la decana.

En cuanto a los pasos a seguir la decana explicó que a partir de contar con la promulgación de la ordenanza que autoriza la cesión de los terrenos, a través del departamento de construcciones de la UNC se elaborará el proyecto ejecutivo del edificio a construir; mientras que en forma paralela se iniciarán las gestiones para acceder a líneas de financiamiento a través del Estado nacional para levantar el edificio.