Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: cómo afectará a los vuelos de Neuquén y Río Negro este jueves 30

Paro de SMN en aeropuertos: el cronograma que podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos

El paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 30 de abril genera preocupación por su impacto en la actividad aérea, especialmente en una jornada previa a un fin de semana largo con alta demanda turística.

La medida de fuerza afectará la provisión de información meteorológica, un insumo clave para la seguridad de los vuelos, lo que podría traducirse en demoras, cancelaciones y reprogramaciones en distintos aeropuertos del país.

Los reclamos se originaron tras el anuncio del Gobierno nacional por la decisión de despedir a 240 trabajadores, cifra que representa alrededor del 30% del personal civil del organismo

Entre las terminales más comprometidas se encuentran los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, donde se espera el mayor volumen de complicaciones debido al intenso movimiento de pasajeros previsto para estos días.

El reclamo organizado por el SMN generará diversas molestias en la planificación de vuelos, ya que se prevén demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones de vuelos en todo el país. El impacto podría sentirse con mayor fuerza debido al movimiento previo a un fin de semana largo.

El SMN realizará un paro este jueves 30 de abril: qué pasará con los vuelos programados

El conflicto se da en un contexto de tensión entre los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos por despidos, recortes de personal y cambios en la estructura del organismo, lo que motivó la convocatoria al paro.

El eje del problema radica en que sin datos meteorológicos actualizados, tales como visibilidad, vientos o tormentas no se pueden garantizar condiciones seguras para despegues y aterrizajes. Esta situación impacta directamente en la operatoria aérea para la organización de viajes.

Si bien el paro es de alcance nacional, desde el gremio aclararon que se mantendrán protocolos mínimos para resguardar la seguridad aeronáutica y atender emergencias, por lo que no se espera una paralización total del sistema.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos, ya que la situación podría variar a lo largo de la jornada. Aun así, la interrupción parcial del servicio meteorológico podría generar un efecto en cadena en la programación de vuelos, afectando tanto partidas como arribos en distintos puntos del país.