Cepo: por la escasez de divisas, limitan aún más la operatoria con dólar MEP

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció este lunes nuevas medidas para reducir la operatoria con “dólares financieros”, en el mercado del cepo cambiario que sigue ampliando su incidencia ante la escasez de divisas que afecta al país.

Las nuevas disposiciones afectan a las operaciones de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, según la Resolución General 911/21, aprobada este lunes por el directorio de la CNV.

La Resolución, que se publicará el martes en el Boletín Oficial, modifica la forma de cálculo para establecer el límite máximo establecido en el artículo 1° de la R N° 907/21 que había sido publicada el 5 de octubre.

En aquella medida, se había establecido un límite de 50 mil nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento Prioridad Precio-Tiempo (PPT), considerando tanto operaciones de “dólar MEP” como “dólar cable”.

¿Qué es el Dólar Mep o el Dólar Cable? Ambas modalidades involucran la misma operatoria y generalmente es realizada con títulos públicos en donde una parte compra un activo financiero con una moneda y la liquida contra otra.

Esto no es una operación de cambio, sino que consiste específicamente en una operación de compra venta de títulos que permite cambiar de posición en términos de la tendencia de la moneda (pesos a dólares o viceversa). Ahora, con la Resolución 911 la CNV estableció que para contabilizar el límite máximo –que se mantiene en 50 mil nominales semanales- las ventas de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT, ya no podrán ser compensadas o neteadas con las compras de estos mismos activos con liquidación en moneda extranjera.

La CNV dijo que esta resolución se dictó en coordinación con el Banco Central, que preside Miguel Ángel Pesce, y con el ministerio de Economía de la Nación, que lidera el economista Martín Guzmán.

Esto tiene el “propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual”, dijo la CNV.

Corresponsalía Buenos Aires