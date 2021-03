Cerca de vencerse, los Neokits de la cordillera terminaron en Neuquén

Sobre fines del año pasado, cuando se vivía el pico de contagios por covid-19, los municipios de Villa La Angostura y San Martín de los Andes recibieron la donación de 1.500 neokits cada uno. Se trata de test para detectar coronavirus de eficacia similar a la prueba PCR pero mucho más rápidos y de simple implementación. Sin embargo, el ministerio de Salud provincial, sin explicaciones mediante, nunca dio el visto bueno para que sean utilizados. A poco de vencerse, el mes pasado terminaron en el hospital Castro Rendón, que es el único que los utiliza en toda la provincia.

Los neokits estaban, sólo faltaba la capacitación del personal que era ofrecida por el Instituto Malbrán de forma gratuita, tal como fue la donación. La implementación de estos testeos rápidos en la cordillera neuquina no fue posible.

Las pocas explicaciones que RÍO NEGRO pudo obtener de fuentes de Salud de la razón por la cual no se permitía la utilización de los neokits en la cordillera tenían que ver con falta de eficacia, razón ampliamente desmentida por profesionales en la materia y también contradictoria con la utilización que se hace de estos testeos en el hospital Castro Rendón, en el que las responsables están conformes con los resultados y la simplicidad de los neokits.

"El tema fue que el ministerio de Salud de Neuquén no autorizó la utilización de estos neokits aquí en Villa La Angostura y tampoco en San Martín de los Andes, entonces no se han podido realizar. Lamentablemente y teniendo en cuenta de que se iban a vencer se conversó con el Instituto Malbran y se enviaron a Neuquén, debido a que nadie en toda la cadena de mando se comprometía con su utilización", sintetizó sobre el destino final de los test la concejala de Villa La Angostura Marta Cicconi (PRO), quien se puso al hombro las gestiones para conseguir la donación de los neokits para las comunas cordilleranas.

Lo que permitirían era tener los resultados de los hisopados con mucha mayor celeridad y así poder aislar de forma más efectiva los contactos estrechos, cortando la propagación del covid-19-

"Parece que la burocracia y la inoperancia es lo que prima antes que la salud de la población", señaló tajante al tiempo que agregó "esperemos que reflexionen porque si para todas las cosas van a utilizar el mismo procedimiento, lamentablemente creo que nos va a ir mal en el tema de salud".

En ese sentido, remarcó que para obtener el resultado de un hisopado realizado en la localidad, la muestra tiene que recorrer 500 kilómetros para llegar a la capital, el único lugar donde se procesan. "Ahora a nosotros se nos viene la nieve y los caminos cerrados por dónde vamos a mandar los test. Esas son las preguntas que la ministra Peve debería tener", acotó.

"Es una frustración más, porque teníamos capacitación gratis, teníamos los test gratis, pero no se puede hacer nada, parece ser que los municipios no tienen derecho a cuidar la salud de su población y parece ser que los habitantes de Villa La Angostura somos habitantes de segunda categoría porque no podemos permitirnos tener el lujo de proteger nuestra salud como se hace en Neuquén capital. Parece que no somos todos neuquinos o que no todos los neuquinos somos iguales", cerró Cicconi.