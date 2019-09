Cerró un local de comida en Roca y los trabajadores cortaron la calle

El sorpresivo cierre de la conocida hamburguesería Zawost, ubicada en pleno centro, dejó a seis personas sin empleo. Los trabajadores denunciaron que no fueron notificados y que los dueños de la empresa se niegan a pagar los sueldos adeudados y las indemnizaciones. Desde anoche los damnificados se encuentran frente al local, haciendo fogatas y cortando el tránsito con varias carpas.

“Estábamos en pleno horario de trabajo cuando nos dijeron que teníamos que desalojar el lugar. El local en este momento tenía las puertas abiertas al público y los dueños vinieron a decirnos que estábamos usurpando. Nos quisieron desalojar en ese momento pero no tenía una orden", aseguró Gisela, una de las trabajadoras.

Se trata del local de comida rápida ubicado en la intersección de calle Don Bosco y Tucumán. Los trabajadores que ingresaron al primer turno, cerca del mediodía, fueron quienes se llevaron la sorpresa del cierre de la empresa y aseguran que en ningún momento fueron informados de esta decisión.

“Durante el último tiempo solo venían al local a buscar la plata pero no se hacían cargo de nada, la semana pasada tuvimos que juntar entre todos los compañeros 40 mil pesos para pagar la luz, además tuvimos que comprar mercadería para no dejar de trabajar”, agregó otra de las personas despedidas, que afirma que desde diciembre no cobra el sueldo.

Los retrasos en las liquidaciones y el pago en cuotas eran frecuentes dentro de este local comercial, pero quienes llevan más de 10 años trabajando allí apuntaron que además hace 4 años no tienen obra social y hace un año que no obtienen recibo de sueldo. Además advirtieron que los dueños tampoco les realizaron los aportes jubilatorios.

Finalmente el desalojo se hizo efectivo, ayer, tras la llegada de un fiscal y de la policía. Pero cerca de las 21:15 los trabajadores se convocaron para realizar una asamblea frente a la hamburguesería, donde determinaron realizar una permanencia con el objetivo de evitar el retiro de las maquinarias.

“Acá se les deben a algunos cuatro meses y a otros menos. El tema es que ni siquiera nos hicieron los aportes en todos estos años. Acá vamos a permanecer hasta que lleguemos a un acuerdo con el dueño de la empresa que se llama Néstor Palavecino”, dijo.

Hasta el lugar, también llegaron referentes de la CTA Autónoma a respaldar la protesta.