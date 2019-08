Roca: comercios barriales evalúan cerrar hasta que se estabilicen los precios

El notable incremento del dolar tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impactó de lleno en la economía nacional y los pequeños y medianos almacenes de los barrios de Roca evalúan cerrar sus puertas hasta que se estabilicen los precios, ya que temen tener muchas perdidas.

"El lunes me tenía que llegan un pedido de harina y aceite que ya lo tenía pago y me avisaron que me van a devolver la plata porque esa mercadería hoy no tiene precio. Ya no se que hacer porque algunos proveedores decidieron no vender más porque están especulando con los valores", señaló Mirta, comerciante de barrio San Cayetano.

Además explicó que durante los últimos años las perdidas fueron muchas, ya que todas las semanas recibió la mercadería con aumento. "En varias oportunidades evalué abandonar el negocio porque compro los productos a un precio y a los días cuando tengo que reponer stock la plata que saqué ya no me alcanza. Siempre tengo que ir poniendo más dinero y eso significa perdidas", agregó.

La misma situación atraviesa el mercado de Oscar, de barrio Nuevo. El comerciante comentó que aún no han podido realizar la compra de mercadería por la misma razón. "Mis proveedores si me quieren vender pero sin lista de precio. Es decir yo hago el pedido y no se sí lo voy a pagar con un aumento del 5% o 20%. Todavía no se que hacer, pero una de las posibilidades es cerrar unas días hasta que se acomoden un poco las cosas".

Estos almacenes, en su mayoría familiares, esperan superar esta nueva crisis, aunque el panorama es poco alentador. Las grandes pérdidas y las deudas adquiridas han dificultado el crecimiento y en la actualidad su continuidad. Ante la inestable situación del país la mayoría evalúa resguarda sus productos, hasta que se logre una estabilidad.