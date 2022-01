Charlotte Caniggia, eliminada de Masterchef Celebrity

Anoche, tuvo lugar una nueva gala de eliminación de la tercera temporada de Masterchef Celebrity. El domingo se enfrentaron Mica Viciconte, Charlotte Caniggia, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton y Paulo Kablan. Según el jurado, Charlotte Caniggia hizo los peores platos de la noche y se convirtió en la octava eliminada de la competencia.

«Ya lo sabía», contestó la modelo entre risas, cuando anunciaron su nombre.

Luego de fundirse en un abrazo con el músico, Joaquín Levinton, la hija de Mariana Nannis recibió unas afectuosas palabras de despedida de parte de Betular, Donato y Martitegui.

«Fue muy lindo tenerte acá. No paro de escuchar gente que dice ‘pensé que era más mala, más peleadora, que esto, que lo otro’, y me alegra que nosotros y un país haya podido ver a la verdadera Charlotte, que creo que es la que tuvimos nosotros. Cuando te sale, cocinás muy rico. Es única la combinación de sabores que tenés, y sos muy tierna e inocente. Sos lo que se ve acá y me he quedado charlando con vos muchas veces. Te vamos a extrañar», expresó el jurado Germán Martitegui.

«Es hermoso venir acá y encontrarse todos los días con vos», dijo a Charlotte,el conductor, Santiago Del Moro.

También hizo un importante anunció sobre el futuro del programa. Comunicó que la novena semana será de repechaje para los participantes eliminados, por lo que Caniggia volverá pronto con el objetivo de reinsertarse en la competencia.