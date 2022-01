Chris Noth fue eliminado de la secuela de «Sex and the City»

"Mr. Big", el marido del personaje de Sarah Jessica Parker, quedó afuera de "Just Like That".-

El actor Chris Noth, acusado por varias mujeres de agresión sexual, no continuará participando de «And just like that», la secuela de «Sex and the City» por HBO Max.

La tira transmitirá su último episodio el 3 de febrero próximo y, según la revista «Variety», fue eliminada la última escena donde aparecía el actor.

Aunque su personaje no tuvo gran permanencia en la serie, más bien solo en el primer capítulo, había expectativas de que volviera a aparecer sobre el final de esta edición. Finalmente, eso no sucederá.

Tras las acusaciones de violencia sexual, Noth perdió también otros trabajos que tenía en carpeta, como «The Equalizer» de CBS.

Por su parte, el actor se defendió sobre las denuncias y declaró que «las acusaciones en mi contra, hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas«.